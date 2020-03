Política Congresso Nacional discute adiar as eleições municipais por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

As campanhas estão previstas para começar no dia 16 de agosto Foto: José Cruz/Agência Brasil As campanhas estão previstas para começar no dia 16 de agosto. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

A crise provocada pelo coronavírus e a incerteza sobre a extensão e a duração da pandemia levaram congressistas a iniciar um movimento em defesa do adiamento das eleições municipais previstas para outubro deste ano.

Estimativas do Ministério da Saúde apontam para o aumento dos casos de Covid-19 entre abril e junho. A situação só se estabilizaria a partir de julho. O cenário traçado pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, causou preocupação entre líderes de partidos na Câmara e congressistas, que temem impacto nas campanhas eleitorais.

Elas estão previstas para começar apenas no dia 16 de agosto, mas até lá parte do calendário eleitoral pode ser afetado. Na terça-feira (17), alguns dirigentes partidários, entre eles o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), debateram a necessidade de achar uma saída jurídica para o caso de a crise se estender até o início das campanhas.

De acordo com o dirigente, se até julho vigorar ainda a restrição para a realização de eventos, as convenções partidárias estariam inviabilizadas. Pela lei eleitoral, o prazo para escolha dos candidatos é de 20 de julho até 5 de agosto.

