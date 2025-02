Cerveja no Legislativo

Contando com o apoio de quase 200 parlamentares, a Frente Parlamentar Mista da Cadeia Produtiva da Cerveja será lançada na primeira metade ço no Congresso Nacional. Sob presidência do deputado gaúcho Covatti Filho (PP), o grupo deve impulsionar a discussão de temas pertinentes ao setor no Legislativo, frente ao amplo potencial do segmento no Brasil, que representa o terceiro maior produtor cervejeiro do mundo.

Comando brasileiro

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, foi eleito nesta ça-feira para a presidência do Conselho de Campeões da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. À frente do grupo internacional, o líder brasileiro será responsável pela promoção de debates estratégicos entre os países e órgãos membros sobre ações imediatas a serem tomadas para criar melhores condições de funcionamento do núcleo.

CPI estendida

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado pode estender seu funcionamento por mais 45 dias, a pedido do presidente do colegiado, Jorge Kajuru (PSB-GO). O parlamentar afirma reunido o número de assinaturas suficientes para ampliar o prazo de atuação do grupo, de modo a ganhar tempo e articular a aprovação do relatório final da comissão, apresentado pelo senador Romário (PL-RJ).

Espaço para todos

Na abertura do Encontro com Prefeitos e Prefeitas em Brasília, nesta ça-feira, o presidente Lula afirmou que nenhuma liderança municipal será discriminada por não votado nele ou por falado mal de algum ministro. Tentando se aproximar das cidades brasileiras, o líder do Planalto destacou que todos têm direito de dialogar com o governo, afirmando que sabe “como a oposição era tratada no país”, fazendo menção à gestão federal anterior.

Acessório consolidado

Seguindo a nova tendência de bonés com mensagens em Brasília, o presidente Lula alterou a foto de perfil em suas redes sociais utilizando um acessório do tipo com a mensagem “O Brasil é dos brasileiros”. Com slogan sugerido pelo novo chefe da Secom da Presidência, o adereço foi criado em contraponto à versão vermelha utilizada na campanha do norte-americano Donald Trump com a expressão “Make America Great Again”.

Ano produtivo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está confiante de que 2025 será um ano “muito produtivo do ponto de vista legislativo”, após se reunido com as novas lideranças da Câmara e do Senado. Para o líder ministerial, a agenda do governo no Congresso conta com o apoio de empresários e trabalhadores, com potencial de ganhar ritmo a partir da cooperação dos parlamentares.

Reforma eleitoral

Está aguardando votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma nova versão do relatório sobre a reforma do Código Eleitoral. Entre as mudanças da edição atualizada, está a reserva de 20% das vagas no Legislativo para mulheres, tanto no âmbito federal como nos estados e municípios.

Segurança médica

O deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) apresentou um projeto de lei para tornar obrigatória a presença de equipe médica nas competições de fisiculturismo. A medida determina ainda que as entidades do esporte elaborem normas técnicas com os requisitos mínimos para a prestação de suporte à saúde durante os eventos da área.

Contrata+Brasil

O governo federal anunciou nesta ça-feira a criação da plataforma Contrata+Brasil, destinada à facilitação do acesso de pequenos empreendedores ao mercado de compras e serviços públicos. A iniciativa, que contará inicialmente com contratos no valor de até R$12,5 mil, abrirá espaço de negócios para MEIs oferecendo oportunidades para serviços de pintura, manutenção de equipamentos, consertos, entre outras atividades.

Volta às aulas

O Executivo gaúcho confirmou para esta -feira (13) o retorno das aulas na Rede Estadual de Ensino do RS. A definição da data ocorreu após o governo estadual reverter, junto ao TJRS, a liminar que havia suspendido o início do ano letivo em decorrência das altas temperaturas.

Legislação derrubada

Acatando a liminar solicitada pela Defensoria Pública do Estado, a Justiça gaúcha suspendeu nesta ça-feira os efeitos da lei da “Escola Sem Partido” aprovada pela Câmara de Porto Alegre. A decisão, assinada pelo desembargador Heleno Tregnago Saraiva, segue válida até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pela Defensoria contra a legislação.

Impacto reduzido

A Fiergs avalia que o “tarifaço” de 25% imposto pelo presidente estadunidense Donald Trump sobre aço e alumínio importados pelos EUA á impacto limitado no RS. Segundo a entidade, apenas 2,7% do aço e 5,7% do alumínio exportados pelo estado em 2024 tiveram como destino o mercado norte-americano, representando uma parcela pequena do todo vendido.