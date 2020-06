Bem-Estar Conheça 15 dicas para consumir mais água no dia a dia

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

A água é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. (Foto: Reprodução)

A água é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo e deve ser consumida diariamente, tendo um cuidado especial em dias quentes. Pensando na importância do tema, separamos 15 benefícios e dicas para consumir mais o líquido e entender mais sobre esse bem tão precioso.

Mínimo recomendado – O consumo mínimo de água recomendado por profissionais da saúde é de 2 litros por dia, porém essa quantidade pode variar de organismo para organismo, por isso é sempre bom marcar uma visita a um nutricionista e fazer exames de rotina.

Cuidado ao sentir sede – Quando sentimos sede significa que nosso organismo já está desidratado, por isso é bom manter-se hidratado ao longo do dia, com ingestões sempre que possível.

Tenha uma garrafinha de água – Muitas vezes, na correria do dia a dia, não lembramos de tomar água. Uma boa dica para quem passa o dia fora de casa é levar uma garrafinha de água para todos os lugares, seja para o trabalho, faculdade, curso ou mesmo um passeio.

E evite emprestá-la – Beber água da garrafinha de outra pessoa pode ser prejudicial e favorecer a transmissão de gripes e resfriados.

Hidrate seus pets – Os animaizinhos também precisam ser hidratados, por isso é sempre bom chegar se a vasilha de água dos pets está cheia e trocar sempre para que a água fique limpa e fresca.

Cuidado com o consumo de sódio – O sódio, presente principalmente em alimentos salgados e industrializados, como salgadinhos, retém o liquido de nosso corpo e podem causar complicações de saúde caso consumidos em excesso, por isso é bom evitar esse tipo de alimento em dias quentes. Caso tenha consumido é bom sempre ingerir mais água para garantir o equilíbrio.

Invista em um umidificador de ar – Se o tempo está muito seco, não pense duas vezes antes de investir em um umidificador de ar para melhorar a qualidade do ambiente, principalmente do quarto e da casa.

Cuidado com a garganta – O consumo de água também é fundamental para garantir a saúde da nossa garganta! O ressecamento dela pode favorecer a inflamação e infecção das amígdalas e da faringe, por isso invista no consumo de água.

Cuidado com bebidas alcoólicas – Muitas pessoas se enganam ao consumir bebidas alcoólicas achando que por serem líquidas elas favorecem nossa hidratação ou matam a sede. Na verdade, as bebidas alcoólicas desidratam o nosso corpo, podendo prejudicar até mesmo nossa pele e causando a tão famosa ressaca! Por isso, se for beber tome muita água depois.

Sucos e águas aromatizadas – Uma ótima pedida para beber nos dias de calor são copos de água aromatizada com hortelã, ou mesmo frutas, como laranja, morango e limão.

Cuidado especial para as crianças – Muitas vezes em meio a brincadeiras, as crianças esquecem de consumir o líquido, por isso é sempre importante que um adulto esteja perto e oriente o pequeno para o consumo da água.

Evite o desperdício – A água é um dos bens mais preciosos do nosso Planeta e está em nossas mãos cuidar dela! Por isso, evite o desperdício e use somente o necessário para as atividades diárias, como lavar louça.

Perda de peso – A água é uma aliada fundamental na perda de peso!

Importante para o organismo – A água é fundamental para o transporte de substâncias e nutrientes em nosso corpo, principalmente aquela ocorrida nas correntes sanguíneas, por isso a água deve ser consumida diariamente. Além disso, a água ajuda na desintoxicação do nosso organismo, sendo fundamental para nossa digestão.

Regula a temperatura corporal – Nos dias quentes a água possui um papel ainda mais importante, pois ela regula a nossa temperatura corporal, sendo indispensável após a prática de exercícios físicos.

