Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Dar atenção aos sonhos é muito saudável e desejável, mesmo se tratando de pesadelos. (Foto: Reprodução)

Compensação. Essa é a função dos sonhos, seja na quarentena ou não. O papel dos sonhos é, segundo a psicóloga Thais Khoury, regular e balancear nossa energia psíquica quando uma atitude consciente se torna unilateral ou quando a mente está polarizada comprometendo o equilíbrio e a saúde mental.

Sonhar mais nesse momento de quarentena está diretamente ligado a isso. Afinal, quando as atividades exteriores estão diminuídas, a atividade interna aumente. O oposto também pode ocorrer: quando há exacerbamento da ansiedade e do estresse que podem afetar diretamente a qualidade do sono e até mesmo gerar insônia.

A maioria das pessoas consegue se lembrar dos sonhos com alguma frequência. Os sonhos são um material riquíssimo para o autoconhecimento e autodesenvolvimento. Dar atenção a eles é muito saudável e desejável, mesmo se tratando de pesadelos. Por mais desagradáveis que sejam, oferecem igualmente informações valiosas sobre como estamos funcionando psicologicamente e não raro fisicamente.

Todo mundo sonha e não conseguir sonhar nunca, embora raro, pode ser um sinal de alerta que deve ser investigado. Sabe quando você acorda com a sensação de que sonhou, mas não consegue acessar as imagens do sonho? Pois este é o caso. O uso de medicamentos, álcool, o cansaço extremo por conta de rotina pesada podem dificultar a fixação dos sonhos na consciência. Mas isso não quer dizer que não estejam ocorrendo.

Quando procuramos um significado para os sonhos é importante não se apegar a um resultado pronto. Os símbolos dos sonhos não podem ser analisados fora do contexto de vida da pessoa porque podem ter significados diferentes ou se apresentar em cenários diferentes.

Os efeitos da pandemia no sonho

Muitas pessoas estão levando a quarentena bem a sério e já estão confinadas/isoladas a alguns meses. E, além disso, estão sem perspectivas de quando esse cenário irá se modificar ou de quando a vida voltará ao movimento.

Nesse contexto, os sonhos parecem ter aumentado consideravelmente. Por isso, não é incomum que nesse momento surjam símbolos que aliviem a angústia do confinamento e da solidão, especialmente para quem está sozinho. Os sonhos que envolvem aglomeração de pessoas, contato com familiares, contatos afetivos podem surgir como forma de apaziguar o desconforto gerado pela situação.

Outro símbolo bastante comum a esses períodos são as prisões/cadeias e, às vezes, torturas, sejam físicas ou psicológicas, especialmente se o confinamento é com alguém com quem não se tem uma boa relação. Estar aprisionado em algum espaço pode demonstrar o quanto essa situação está afetando psiquicamente a pessoa sonhadora.

Criar movimento dentro desse espaço pode ser libertador para a mente. Dançar, escrever, fazer artesanato, cultivar plantas, cantar criam espaços de alívio mental que podem ajudar a desfocar a mente do aprisionamento.

Significados para alguns sonhos

Sonhar com a pandemia

Algumas pessoas têm relatado sonhos em que há preocupação com a contaminação pelo vírus. Algumas pessoas sonham que saem desprotegidas, sem máscaras ou que afastam outras pessoas com receio do contato, ou que têm nojo de tocar em objetos com medo de serem contaminadas. O sonho reflete uma realidade e, de certo modo, reforçam a necessidade de cuidado.

Sonhar que está fugindo

Sonhos persecutórios em que o sonhador precisa fugir ou lidar com personagens ou objetos que o perseguem podem servir como espécie de alerta aos mais descuidados. O medo de adoecer, morrer ou perder pessoas queridas pode resultar em representações que denotam risco, perda de objetos, morte de pessoas e animais, especialmente para quem está em constante exposição ao vírus, vivendo com pessoas sintomáticas, em recuperação ou diante de mortes reais de pessoas próximas.

Sonhar com água

Esse sonho tem sido bastante comum nesse momento, já que o confinamento e falta de contato social obriga, de certo modo, ao movimento introspectivo e de maior contato consigo mesmo. Os sonhos com grandes quantidades de água como tsunamis, inundações, afogamentos podem aparecer afim de descarregar uma parte dessa pressão interna que surge da necessidade de expressão emocional. Busque contatos, ainda que virtuais, com amigos ou pessoas de confiança para poder desabafar, reorganizar os pensamentos, já que o outro pode oferecer outra perspectiva do problema.

