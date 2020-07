Bem-Estar Conheça 4 exercícios para tonificar as pernas em casa

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Pular corda é um dos exercícios mais eficazes para tonificar as pernas. (Foto: Reprodução)

O sonho de muitos homens e mulheres modelar as pernas e as deixar tonificadas pode ser um grande desafio, tanto para os que querem reduzir a gordura das coxas, quanto para os que procuram aumentar seu tamanho. Porém, existem alguns exercícios fáceis e rápidos que podem ser feitos em casa, e que servirão para te ajudar a deixar as pernas mais fortes e da forma que você sempre quis.

Vale lembrar que além dos exercícios físicos, para se alcançar uma vida saudável também é preciso cuidar da alimentação, e torná-la saudável e balanceada, por isso, fique de olho no que você come, e evite alimentos extremamente gordurosos ou ricos em açúcar.

Se você é iniciante e deseja tonificar as pernas, esses exercícios irão te ajudar inicialmente, principalmente porque não é necessário o uso de equipamentos.

Confira os exercícios:

1-Ponte

Este é um dos exercícios mais completos para tonificar as pernas, porque também nos ajuda com as nádegas e combate a celulite.

Para fazer isso, você deve deitar-se sobre um tapete voltado para cima e com os braços estendidos dos dois lados do lado. Agora levante a pélvis e segure o máximo que puder. Você pode aumentar ainda mais sua eficácia colocando um disco de peso no abdômen. Recomendamos que você faça 3 séries de 15 segundos e com descanso em cada uma.

2-A corda

Todos sabemos que pular corda é uma atividade muito eficaz para queimar calorias e perder peso. Mas dizemos que também é um dos exercícios mais eficazes para tonificar as pernas.

Recomendamos pular corda por 10 a 20 minutos, 5 dias por semana, e você verá resultados rápidos.

3-Agachamento

Agachamento é considerado um dos melhores exercícios para tonificar as pernas. Para fazer isso, basta separar os pés na altura dos ombros, mantendo os joelhos centrados nos pés. Dobre lentamente os joelhos e os quadris de cima para baixo e inspire e expire enquanto abaixa. Recomendamos que você faça 3 séries de 15 repetições com descanso em cada uma.

4-Elevação do calcanhar

Este exercício é ideal para tonificar a parte de trás das pernas. Para fazer isso, recomendamos que você fique com as pernas afastadas na largura dos ombros. Fique na ponta dos pés e permaneça nessa posição o máximo que puder, depois abaixe-se lentamente até o calcanhar. Você deve sempre manter a cabeça e as costas retas. Sugerimos que você faça 3 séries por dia diariamente com 10 repetições cada.

É importante lembrar que as informações aqui passadas têm caráter informativo, e não substituem o aconselhamento e acompanhamentos de médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas.

