Tecnologia Conheça 4 sites e aplicativos de inteligência artificial gratuitos e muito similares ao ChatGPT

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2023

(Foto: Reprodução)

Um dos desenvolvimentos técnicos mais importantes do século XXI é a inteligência artificial. Diversos sites e aplicativos que usam inteligência artificial (IA) estão fazendo o maior sucesso ultimamente. Eles podem criar ilustrações originais a partir de frases ou até mesmo melhorar fotos de baixa resolução. Alguns até estão revolucionando os programas de conversão de texto em voz.

Conheça quatro sites e aplicativos de inteligência artificial gratuitos e muito similares ao ChatGPT. Alguns sites podem ser usados para escrever, editar fotos ou até mesmo jogar.

1. Rytr (Escrever textos): Escrever não é algo que muitos de nós fazemos naturalmente. Às vezes, demoramos um bom tempo para achar a inspiração certa, seja para postar nas redes sociais, escrever um blog ou tarefas mais complexas, como formatar um livro.

O Rytr tem várias opções para te ajudar a encontrar a inspiração de que você precisa. Dá para controlar muita coisa no texto, como o idioma, a finalidade, o estilo e até mesmo o tom. Além disso, você pode escrever sobre qualquer assunto que quiser.

2. Let’s Enhance (Edição de imagem): Hoje em dia, o tratamento de fotos se tornou importante, mesmo se você só quiser dar uma repaginada naquelas fotos antigas de família que estão meio embaçadas, por razões sentimentais.

Esse serviço usa os algoritmos de IA mais avançados para transformar fotos desfocadas em fotos cheias de detalhes. Não importa se a foto é antiga, o Let’s Enhance dá um jeito, desde que esteja num formato que dê para trabalhar.

3. Assembly AI (Converter arquivos): Com o Assembly AI, dá para transformar arquivos de áudio e vídeo em texto. Eles também oferecem legendas e transcrições em closed caption.

É superfácil converter um arquivo, só colar o nome e o local onde quer guardar e a IA já começa a fazer a mágica. Você também poderá olhar a prévia das transcrições antes de finalizar, porque eles colocam tudo numa linha do tempo.

4. Talk to Books (Livros): Se você é um viciado em leitura, com certeza está sempre à procura de novos romances para devorar. Achar o livro perfeito para ler em seguida é uma das maiores alegrias do mundo para quem gosta de ler.

O site funciona como uma ferramenta de pesquisa na qual você pode digitar qualquer termo de busca e o Talk To Books vai encontrar os livros com os conceitos mais próximos do termo pesquisado.

