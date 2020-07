Bem-Estar Conheça 5 alimentos para fazer um café da tarde low carb

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

As frutas são sempre bem-vindas, mesmo que nas dietas. (Foto: Reprodução)

Você já deve ter escutado por aí a respeito da dieta low carb, certo? Ela é uma das queridinhas do momento quando o assunto é perder peso de uma forma mais rápida sem precisar sofrer tanto assim. A ideia dessa dieta é reduzir a quantidade de carboidratos que consumimos, ajustando nossa ingestão de nutrientes para uma melhor distribuição de calorias. Logo, alimentos como pães, massas, doces e refrigerantes saem de cena para dar lugar a alimentos integrais, proteínas e gorduras boas.

As opções para as refeições principais são bem variadas nessa dieta. No entanto, pode ser mais difícil pensar em opções de café da tarde low carb, já que o pão, embutidos, bolos e biscoitos são cartas fora do baralho para um lanche entre o almoço e o jantar. É preciso pensar em opções mais saudáveis, aliadas a dieta e que, ao mesmo tempo, sejam saborosas!

Para deixar a pausa do seu dia muito mais saudável, listamos 5 alimentos que você pode apostar para ter um café da tarde low carb delicioso. Assim, você segue firme na dieta e come sem culpa.

Iogurte natural

Para quem deseja uma opção rápida e saborosa, aposte no consumo do iogurte natural. Ele é rico em proteínas, gorduras, vitaminas e possui pouca quantidade de carboidrato. Prefira sempre as opções sem açúcar e conservantes. Aposte no mel ou no adoçante para enriquecer seu sabor.

Oleaginosas

Que tal se render a um mix de oleaginosas para o café da tarde low carb? Castanha de caju, nozes, amendoim, amêndoas são excelentes fontes de gorduras boas, possuem ferro, zinco, proteínas e você pode apostar como um lanche rápido, para quando a fome bater no trabalho ou durante os estudos.

Cereais integrais

Alimentos feitos a partir dos cereais integrais – aveia, centeio, arroz integral, quinoa – são boas opções para se ter maior saciedade ao longo do dia e, também, aumentar o consumo de fibras na sua dieta. Você pode associar, por exemplo, o iogurte natural com a aveia. Não esqueça de beber água junto aos integrais para uma melhor absorção!

Salada de frutas

As frutas são sempre bem-vindas, mesmo que nas dietas. No entanto, existem algumas frutas específicas para as dietas low carb que você pode comer sem medo. A ideia aqui é consumi-las por inteiro, com casca, para se ter todas as fibras necessárias. Prepare uma salada de frutas que possuem baixo teor de carboidratos por porção, tais como: maçã, pera, morango, kiwi, melão e melancia.

Queijos magros

Queijos que possuem menor índice de gorduras são opções a serem consideradas na dieta low carb. Os mais indicados para o consumo são o queijo cottage, a ricota e o queijo de minas. Os queijos são excelentes fontes de cálcio, vitaminas B12 e proteínas – fundamentais para a dieta. Fique sempre atento ao rótulo, quanto menos gordura saturada e sódio ele apresentar, mais saudável seu café da tarde low carb será.

Viu só quantos alimentos você pode incluir para ter um café da tarde low carb? Para manter uma refeição equilibrada, de acordo com o que o seu corpo precisa, consulte sempre a opinião de um profissional de saúde.

