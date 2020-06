Saúde Conheça 7 hidratantes potentes para cuidar do corpo todo no inverno

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Reforce a atenção ao hidratante no inverno. (Foto: Getty Images)

O inverno começou e é mais do que essencial investir em fórmulas potentes para evitar o ressecamento da pele. Não importa se você é do tipo que adora besuntar o corpo de creme ou se prefere fórmulas mais leves e ideais para passar no banho: listamos 7 opções que vão mandar embora o aspecto craquelado causado pela desidratação.

1. Loção Hidratante Exotic Caribbean, Davene

“Esse creme tem um cheiro marcante e adocicado, que lembra, inclusive, aqueles da marca Victoria’s Secret, pode ser uma boa alternativa. A textura não é tão leve quanto a prometida pela marca e a aplicação não me agradou tanto porque ele fica bastante branco e é preciso espalhar bem até a pele absorver completamente. Quanto ao resultado, ele de fato garante boa hidratação e faz bem a função que promete. O custo benefício é bom, já que ele realmente hidrata e deixa a pele perfumada e o preço é barato”, diz Beatrice Stopa.

2. Creme Hidratante para Mãos e Unhas Réparatrice, Sisley

“A textura é aparentemente espessa, mas é leve na aplicação. A absorção é imediata e, apesar da fórmula potente, não deixa aquele aspecto gorduroso. Achei que até deixa um acabamento opaco na mão, como se fosse em pó – mas sem ser seco demais. Por causa do álcool em gel e dos produtos de limpeza, andava sentindo minha mão muito mais áspera e ressecada. Com ele, achei que deixou sensação de maciez imediata e duradoura. Minhas mãos têm resistido bem aos tempos de corona. Senti diferença, inclusive nas unhas – tenho cutículas muuuito ressecadas, do tipo que doem e ficam grossas nos cantos por causa do excesso de pele – que também ficaram mais hidratadas”, diz Debora Correathm.

3. Óleo de Banho Hidratante Atoderm, Bioderma

“Tive uma ótima experiência com esse óleo da Bioderma. Minha pele está muito ressecada, por isso tenho testado óleos de banho. Esse foi o que mais gostei até agora. A textura é leve e não pesa na pele. Mas, ao mesmo tempo, o poder de hidratação é muuuito bom. Adorei. Detalhe: o produto não tem aroma, o que, pra mim, é um bônus”, diz Giuliana Cury.

4. Loção Hidratante Nativa SPA Óleos Indianos, O Boticário

“Essa loção é leve, com aroma agradável e de fácil aplicação. A embalagem é do tipo pump, bem prática e evita desperdício. O aroma tem um toque cítrico logo após sair da embalagem, mas não é esse cheiro que fica na pele. O que fica é bem pouco marcante, lembra um óleo levinho. No site da marca, a promessa é de “alta durabilidade do aroma na pele”. Nos dias de uso, achei que dura tanto quanto uma loção normal, ou seja, não mais que algumas horas – no fim do dia não conseguia mais senti-lo. Nada que seja um problema, mas se a expectativa do consumidor for por uma loção que dure muito tempo, talvez não seja essa a ideal. Para o dia a dia, achei que ela é uma boa opção”, diz Luiza Baptista.

5. Óleo Restaurador, Bio Oil

“A aplicação desse óleo corporal é fácil, e sempre que passo sinto a pele aveludada instantemente. A textura é macia com densidade suave, o que permite o uso no rosto e corpo, e deixa a pele com um brilho lindo. Usei bastante no rosto, mais especificamente na testa, aonde tenho a cicatriz de um piercing que tirei recentemente e em poucas semanas percebi que ela estava com uma textura mais suave e a tonalidade mais próxima do tom da minha pele. No quesito hidratação, também foi ótimo, senti meu rosto hidratado o dia todo”, diz Karen Ka.

6. Creme para os Pés Ureia Repair Plus, Eucerin

“Gostei de testar esse creme e notar que, apesar de correr, cuido pouco dos pés no dia a dia. O toque do creme é muito agradável e a absorção rápida – caprichei na aplicação no calcanhar, área mais seca, e senti a hidratação e o conforto imediatamente. Procurei passar à noite (já na cama) e pela manhã (antes de calçar a meia e o tênis ou outro sapato), como recomendado. O ideal é que você besunte o pé e não saia andando pela casa descalça, para não deixar pegadas pelo caminho”, diz Yara Achôa.

7. Creme Hidratante, Nivea

“Multifuncional, ele é ideal para hidratar BEM a pele de todo o corpo, principalmente para as mais ressecadas como pés, joelhos e cotovelos. Me acostumei a usar porque via minha irmã mais velha usar desde que eu era pequena. Acho um hidratante muito potente para os dias mais frios ou que a pele está gritando de tão ressecada. Gosto de aplicar nos lábios antes de dormir quando eles estão mais ressecados, ao redor do nariz e ao redor das cutículas. A absorção é um pouquinho lenta, pela potência, e ele é levemente difícil de espalhar, porém não fica melecado na pele. Só aplico no rosto todo, com parcimônia, em dias alternados de semanas muito frias em que meus hidratantes à base de água ou gel se tornam leves demais”, diz Larissa Nara.

