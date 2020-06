Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde registra mais quatro mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul; total é de 434

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Total de casos confirmados é de mais de 19 mil. Foto: Reprodução

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul teve quatro mortes por coronavírus confirmadas neste domingo (21). Com isso, o total de pessoas que perderam a vida para a doença no estado chega a 434. Os pacientes são de Cruz Alta (homem, 77 anos); Pelotas (mulher, 51 anos); Porto Alegre (homem, 59 anos) e São Gabriel (mulher, 90 anos).

Já o número de pessoas infectadas no Estado chegou a 19.348 neste domingo. Deste total, 81% (15.741) dos pacientes estão recuperados e 16% (3.173) ainda está em tratamento. A taxa de mortalidade no estado é de 3,8 a cada 100 mil habitantes.

Além disso, 13% precisaram de hospitalização. A taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 69,5%.

