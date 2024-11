Geral Conheça alguns dos servidores que atuam no gabinete do ministro do Supremo Gilmar Mendes, que anulou as condenações de José Dirceu

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Para proferir suas decisões, Gilmar conta com uma equipe de 34 servidores. (Foto: Andressa Anholete/STF)

Ministro mais antigo da atual composição do Supremo Tribunal Federal (STF), o decano Gilmar Mendes desenvolveu, durante os seus 22 anos no cargo, a característica de ser um elo entre o Judiciário e os demais poderes.

O magistrado, que antes atuou como advogado-geral da União no governo Fernando Henrique Cardoso, se tornou um interlocutor da Corte com a política e, por ter essa característica, é frequentemente acionado para mediar crises institucionais, como as ocorridas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em decisão recente, Gilmar abriu caminho para a volta do ex-ministro José Dirceu à política. Na última terça-feira, 28, o ministro anulou monocraticamente as últimas condenações que pesavam contra o ex-dirigente do PT pelos crimes apurados na Operação Lava-Jato.

O decano estendeu ao petista os efeitos da decisão que considerou o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), atual senador pelo Paraná, parcial no julgamento das ações da Lava-Jato contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para proferir decisões como esta, Gilmar conta com uma equipe de 34 servidores. A composição do gabinete do ministro varia entre servidores concursados, funcionários de outros órgãos cedidos ao STF, aliados de tribunais e professores do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), instituição de ensino da qual Gilmar é sócio.

Os dois principais aliados do ministro na condução do dia a dia no STF são o chefe de gabinete, Eduardo Granzotto, e o juiz instrutor, Lucas Faber, que atuava no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e agora comanda as audiências de instrução dos processos relatados por Gilmar. O ministro ainda conta com o apoio dos juízes auxiliares Felipe Ramos, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e Diego Véras, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Veja abaixo alguns dos principais servidores que atuam no gabinete de Gilmar Mendes:

– Chefe de gabinete – Eduardo Pinheiro Granzotto da Silva: Foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de Segurança Pública e coordenador do curso de Relações Internacionais do IDP. É chefe de gabinete de Gilmar Mendes.

– Juiz auxiliar – Diego Viegas Véras: Juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi juiz no Tribunal de Justiça de Alagoas. Atua no STF desde 2015.

– Juiz auxiliar – Felipe de Farias Ramos: Juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. É mestre em teoria do direito e foi analista jurídico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Juiz instrutor – Lucas Faber de Almeida Rosa: Juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É mestre em direito pela USP. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

