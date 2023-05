Tecnologia Conheça as funções “secretas” do WhatsApp que a maioria desconhece

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











. Entre esses recursos estão melhorar a qualidade das imagens. Foto: Pixabay . Entre esses recursos estão melhorar a qualidade das imagens. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Que o WhatsApp faz parte do dia a dia da maioria das pessoas do planeta não é segredo, mas o aplicativo tem algumas ferramentas escondidas que podem otimizar a vida de muitos usuários. Entre esses recursos estão melhorar a qualidade das imagens e aumentar a privacidade das conversas com uso da biometria. Conheça algumas dessas funcionalidades e descubra como ativa-las em seu celular ou dispositivo móvel.

Qualidade das imagens

É comum que imagens enviadas pelo WhatsApp tenham a qualidade prejudicada. O que muitos usuários não sabem é que isso acontece por conta da configuração padrão do aplicativo. Ela reduz o tamanho das imagens para economizar espaço no aparelho. Entretanto é possível modificar as condições para ter uma resolução maior.

– Vá em configurações;

– em seguida, acesse armazenamento;

– entre em qualidade das fotos;

– selecione como quer definir a resolução da imagem.

Atalhos para conversas

Para não precisar abrir o aplicativo para responder uma mensagem, o WhatsApp tem uma ferramenta em que a conversa com nome do usuário ou de um grupo aparece na tela inicial, semelhante a um aplicativo.Para habilitar, basta clicar e segurar a conversar e selecionar “adicionar atalho para conversa”.

Identificação

É possível aumentar a privacidade das conversas por meio da ativação de biometria ou identificação digital para abrir o app, como acontece com o desbloqueio da tela do celular. Confira como ativar essa função

– Acesse as configurações do WhatsApp;

– vá em privacidade;

– escolha bloqueio de tela;

– habilite a opção e siga o passo a passo para salvar o novo metodo de segurança.

Responda sem desbloquear

Não é preciso desbloquear o celular para responder as conversas. Quando o recurso está habilitado, ao receber uma mensagem, uma caixa é aberta para responder sem que o usuário precise abrir o aplicativo. Para isso, pressione a notificação da menagem e selecione responder.

Mensagens temporárias

Existe uma forma de não ter que limpar conversas. Para isso basta ativar o recurso mensagens temporárias e, após um determinado prazo, as mensagens são excluídas automaticamente. Veja como ativar a ferramenta:

– Escolher uma conversa;

– clique nos três pontinhos;

– selecione mensagens temporárias;

– escolha qual será o tempo limite das mensagens, que pode ser 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/conheca-as-funcoes-secretas-do-whatsapp-que-a-maioria-desconhece/

Conheça as funções “secretas” do WhatsApp que a maioria desconhece

2023-05-29