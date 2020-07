Bem-Estar Conheça cinco benefícios de incluir a cúrcuma na rotina de beleza

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2020

O ingrediente ajuda a manter a pele hidratada, iluminada e jovem por mais tempo. (Foto: Reprodução)

Provavelmente, você já ouviu falar sobre os inúmeros benefícios da cúrcuma, também conhecida como acafrão-da-terra. A raiz contribui para a diminuição do colesterol ruim, o combate ao estresse e à insônia e na melhora da memória. Mas, para além da saúde e do bem-estar, ela é uma aliada poderosa da beleza.

De acordo com um estudo publicado no Journal of Medicinal Food, suplementos de ervas que contêm cúrcuma fortalecem a barreira da pele, bem como a sua aparência, devido a hidratação promovida por ela.

Benefícios para a pele

A dermatologista Cristina Salaro, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Distrito Federal, explica como o ingrediente age na pele e enumera os principais benefícios de incluí-lo tanto na alimentação, quanto na rotina de skincare.

Hidrata e ilumina a pele

Ela explica que é comum utilizar o composto para dar brilho à pele. “A cúrcuma tem polifenol, substância antioxidante e anti-inflamatória. A presença de vitamina A, C e B melhora a circulação sanguínea, nutrindo e iluminando a pele. Sabe aquele viço que tanto procuramos? Ele ajuda muito nessa questão”, valida a profissional.

Diminui a acne

Consumir o ingrediente com frequência também pode amenizar a acne. “Por ter propriedades anti-bacterianas e anti-sépticas, ajuda a reduzir o componente inflamatório da acne e diminuir a oleosidade da pele”, explica Cristina.

Reduz o aparecimento de marcas de expressão

O açafrão-da-terra também pode retardar o envelhecimento da pele. “É uma boa opção no combate a rugas e nas linhas finas. Nos cremes e máscaras faciais é um potente ingrediente anti-envelhecimento”, afirma.

Melhora a aparência das olheiras

“Para as olheiras, como aumenta a irrigação sanguínea, melhora a hidratação e atua como anti-inflamatório, em cremes ou máscaras de olhos. Pode amenizar olheiras pigmentadas ou roxas”, conclui Cristina.

Máscara caseira

A profissional ensina uma máscara simples e eficaz para iluminar a pele, com apenas dois ingredientes, testada e aprovada por ela. Para prepará-la, basta uma colher de sopa de mel e uma colher de café de cúrcuma.

“Sugiro aplicar no rosto previamente limpo, deixar 20 minutos e retirar com água morna. Com água fria fica mais difícil de tirar. Logo a seguir é perceptível a maciez e o viço da pele”, ensina. “Cuidado ao secar com a toalha, provavelmente vai manchar um pouco”, complementa.

