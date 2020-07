Bem-Estar Campanha com Ivete Sangalo alerta sobre diagnóstico do câncer durante pandemia

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

A cantora Ivete Sangalo aderiu à campanha “O Câncer Não Espera. Cuide-se Já”. Foto: Divulgação A cantora Ivete Sangalo aderiu à campanha “O Câncer Não Espera. Cuide-se Já”. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A cantora Ivete Sangalo aderiu à campanha “O Câncer Não Espera. Cuide-se Já”. O objetivo é alertar para os atrasos dos exames diagnósticos da doença e da importância da continuidade dos tratamentos para pacientes oncológicos. Os adiamentos, por medo do contágio pelo novo coronavírus, podem impactar nas chances de cura do câncer. “A vida te espera. O câncer não “, diz Ivete, em seu vídeo de apoio.

Aberta à participação de empresas, entidades ligadas à área médica ou qualquer cidadão engajado na luta em favor da vida e da saúde dos brasileiros, o movimento tem por objetivo alertar a sociedade brasileira para os riscos do adiamento de exames, cirurgias e terapias de combate ao câncer em função da pandemia.

A campanha “O Câncer Não Espera. Cuide-se Já.” é assinada pelo Instituto Oncoclínicas – iniciativa do corpo clínico do Grupo Oncoclínicas para promoção da saúde, educação médica continuada e pesquisa – em parceria com Sociedade Brasileira de Radioterapia, Sociedade Brasileira de Patologia, Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, Instituto Oncoguia e Movimento Todos Juntos Contra o Câncer. Interessados em aderir podem encontrar mais informações no www.cancernaoespera.com.br.

