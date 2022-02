Tecnologia Conheça cinco ferramentas úteis para o trabalho em equipe

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Para que o trabalho em equipe tenha o máximo de rendimento, alguns recursos podem fazer a diferença. Foto: Freepik

Trabalhar em equipe é sempre um desafio. Seja em uma equipe empresarial, em uma atividade acadêmica ou até em apresentações de trabalho, conseguir reunir diversas ideias de pessoas diferentes ao mesmo tempo se tornou uma habilidade muito requisitada. Assim, o uso de ferramentas para otimização de trabalho em equipe tem sido um grande diferencial.

O uso de ferramentas para trabalho em equipe também possui destaque para trabalhos remotos, facilitando o acesso de todos os membros da equipe em um único lugar. Para empresas ou pessoas que atuam de forma remota, o nível de organização e gestão que esses programas oferecem é extremamente eficiente e prático. São ferramentas que proporcionam um auxílio imenso aos seus usuários, facilitando as mais diversas etapas de preparação e finalização de um trabalho.

Para a gestão efetiva de um trabalho em equipe, são necessárias ferramentas que facilitem a comunicação entre todos. Nesse sentido, é importante contar com recursos que vão do envio e compartilhamento de documentos de forma segura, até o desenvolvimento de diagramas, gráficos, tabelas e planilhas.

Deseja saber quais ferramentas podem facilitar um trabalho em equipe? Aqui juntamos cinco ferramentas que todos devem conhecer:

1. Slack

O Slack é um aplicativo de mensagens feito para facilitar a comunicação interna entre empresas. Esse app dispõe de uma ferramenta prática e intuitiva, viabilizando a comunicação entre colaboradores e gestores, sejam eles de fora ou dentro da organização, ao reunir informações e pessoas em um espaço acessível.

A ferramenta permite manter diversas pessoas conectadas ao mesmo tempo, de maneira flexível, oferecendo até mesmo suporte para um trabalho remoto assíncrono. A comunicação também pode ser feita em canais, podendo criá-los para cada assunto, cada equipe ou cada projeto que esteja sendo realizado.

O Slack ainda possibilita o compartilhamento de arquivos, sendo compatível com o Google Drive e o Trello, a realização de chamadas de vídeo e de áudio, e o anexo de documentos.

2. EdrawMax

A EdrawMax é um software especializado na criação de fluxogramas, diagramas e gráficos. Esse programa foi criado pela gigante da tecnologia Wondershare, trazendo ainda mais facilidade e dinamicidade na utilização de suas funções.

A ferramenta da EdrawMax permite que seus usuários criem gráficos do zero, além de disponibilizar modelos já prontos para quem prefere seguir algum modelo como base. Com a formação de diagramas, trabalhos em equipe podem ser facilitados pela organização visual que essas ferramentas possibilitam. Essa plataforma é uma boa opção para a criação de mapas mentais, recurso bastante útil para trabalhos em equipe por trazer uma visão geral dos detalhes que podem ser organizados.

O software da Wondershare EdrawMax também conta com mais de 1,5 mil modelos pré-configurados e mais 26 mil símbolos para criação de gráficos online. Ou seja, uma ferramenta completa.

3. Trello

O Trello é um aplicativo de trabalho em grupo já bastante conhecido no mercado por profissionais e estudantes. A ferramenta é conhecida pela sua praticidade, dinamicidade e interface intuitiva.

Esse app realiza o gerenciamento de projetos baseado em um modelo de design da web, sendo uma opção indispensável para quem deseja se organizar em equipe ou individualmente.

Com o Trello, os usuários podem utilizar cartões de tarefas, listas de afazeres dentro de cada tarefa gerada, quadros e checklist, sendo possível personalizar cada uma dessas funções com as temáticas e os projetos desenvolvidos por cada equipe.

O acesso ao Trello pode ser feito de forma gratuita online, tendo uma versão premium paga disponível também.

4. Zoom Meetings

O Zoom se tornou um dos aplicativos de videoconferência mais conhecidos, principalmente após o início da pandemia em 2020, com a necessidade de se reunir de forma remota.

Essa ferramenta pode ser utilizada para reuniões de projeto importantes, para reuniões de brainstorming, para feedbacks e muitas outras etapas do desenvolvimento de um projeto. A versão gratuita desta plataforma permite que 100 pessoas participem da mesma reunião por até 40 minutos.

Com o Zoom, é possível compartilhar links, arquivos, fotos e vídeos com os participantes da reunião. Além de também oferecer a opção de gravar toda a chamada.

5. Google Drive

Para facilitar o armazenamento e compartilhamento de documentos e arquivos entre os participantes, uma ótima opção é armazenar tudo na nuvem.

O Google Drive é uma das ferramentas de armazenamento na nuvem mais conhecidas. Tendo uma interface acessível, prática e simples, o Google Drive permite a criação, edição e o compartilhamento de diversos formatos de arquivos.

São planilhas, documentos escritos, pastas e subpastas, que são criadas e automaticamente salvas na nuvem. Essa funcionalidade permite o acesso rápido dessas informações em qualquer dispositivo a qualquer instante. A plataforma é gratuita e disponível para qualquer pessoa com uma conta Google.

Apostar em novas ferramentas

Essas são algumas das ferramentas essenciais para otimização de um trabalho em equipe. Em cada um desses aplicativos, outras múltiplas funcionalidades podem ser encontradas e utilizadas para várias opções diferentes.

O principal é continuar procurando e investindo no uso dessas ferramentas, não deixe de conferi-las e encontrar a que mais combina com você e sua equipe.

