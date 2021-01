Conheça mais sobre a mulher a nova primeira-dama dos EUA.

Esta não é, obviamente, a primeira vez de Jill Biden na Casa Branca. Ela foi a segunda-dama do vice-presidente Joe entre 2008-2016 e fez história, discretamente, ao assumir o cargo, tornando-se a primeira segunda-dama a continuar trabalhando fora da Casa Branca. Jill passou a vida sendo professora, em escolas estaduais locais e faculdades comunitárias, além de ser professora universitária de inglês. Ela nunca deixou seu emprego e continuou a ensinar durante todo o mandato de Joe como vice-presidente. O The New York Times noticiou na época que, na escola, ela nunca usou do seu poder para tirar vantagens; sempre pedindo permissão ao diretor para se ausentar do trabalho por conta de compromissos com a Casa Branca.

A amiga íntima Michelle Obama lembra que suas memórias mais fortes de Jill como segunda-dama eram de suas “constantes correções de trabalhos” – até mesmo dentro do avião do vice-presidente, o Air Force Two. Jill disse que, aos 69 anos, não tem planos de se aposentar e, mesmo como primeira-dama, continuará ensinando. Quando questionada sobre essa decisão em 2007, ela deu a famosa frase: “Eu quero meu próprio dinheiro, minha própria carreira, minha própria identidade”.Jill e Joe Biden começaram a namorar em 1975, depois que Joe viu um pôster de Jill (que ficou um ano fora da universidade para ser modelo) e pediu para conhecê-la. Seu irmão Frank a conhecia e os colocou em um encontro às cegas. Jill disse que nunca pensou que daria certo, já que estava acostumada a namorar hippies e garotos da sua idade, e até se casou com seu namorado do colégio, de quem ela se separou um ano antes. Joe era tão diferente: nove anos mais velho e já era senador dos Estados Unidos na época. Mas depois do primeiro encontro, em que foram ver um filme, ele a deixou em casa e apertou sua mão em despedida, ela ligou para a mãe e disse: “Mãe, finalmente conheci um cavalheiro”.

Conhecidamente, Joe Biden pediu Jill em casamento cinco vezes antes de ela aceitar. Grande parte de sua resistência veio do fato de que Joe surgiu como uma espécie de combo completo.

Em 1972, Joe perdeu tragicamente sua primeira esposa, Neilia, e a filha deles de um ano, Naomi, em um acidente de carro. Seus filhos, Beau e Hunter, então com 5 e 3 anos, respectivamente, ficaram gravemente feridos. Joe Biden acabava de ser eleito para o Senado dos Estados Unidos.

Ao aceitar a proposta de Joe, Jill sabia que também se casaria com os filhos dele. Ela disse que não queria que eles “perdessem outra mãe” e precisava ter certeza de sua decisão. Os filhos de Joe foram os que o encorajaram a pedi-la em casamento, dizendo que todos estavam “se casando”. Na verdade, quando eles finalmente se casaram em 1977 em Nova York, Beau e Hunter estiveram ao lado deles no altar e até os acompanharam na lua de mel. Ela considera Beau, um veterano do exército que morreu de câncer em 2015, e Hunter como seus filhos, tanto quanto considera sua filha biológica com Joe, Ashley. Joe explicou por que ela nunca foi chamada de madrasta: “Neilia sempre foi a mamãe, mas Jill era a mãe”.

“Dra.” Biden

Jill inicialmente estudou merchandising de moda antes de começar a estudar inglês. Em 2007, aos 55 anos, ela recebeu seu doutorado em educação que a transformou oficialmente em Dra. Jill Biden. Ela passou a lecionar amplamente – principalmente em escolas estaduais e faculdades comunitárias – e até mesmo deu aulas a adolescentes com deficiência emocional em um hospital psiquiátrico.

Ela continua sendo professora universitária de inglês na faculdade comunitária de Northern Virginia.

Foi Jill quem incentivou Joe a concorrer ao cargo em 2008 – uma candidatura malsucedida – mas que conquistou apoio e reconhecimento suficientes para assumir o cargo de vice-presidente de Barack Obama.

Embora ela tenha mantido um perfil discreto na campanha de 2020, teve alguns momentos de destaque. Jill foi elogiada pela adesão ao distanciamento social – muitas vezes colocando Joe longe da multidão, ela foi considerada a força motriz por trás da seleção de Kamala Harris e ficou famosa por não levar nenhum desaforo em um comício pré-covid do início de 2020, bloqueando com o corpo seu marido quando manifestantes invadiram o palco.