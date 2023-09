Saúde Conheça o “4-7-8”, método de respiração que ajuda a combater a insônia

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Especialista alerta que, se já se passaram mais de 20 minutos desde que você foi para a cama e você ainda não consegue dormir, você deve se levantar. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando fatores externos atrapalham nossa rotina, dormir torna-se um desafio. Quem tem predisposição a sentir ansiedade vai perceber que ao ir para a cama, apesar do corpo estar parado e sem realizar nenhum tipo de tarefa, a mente não para: pensamentos negativos e ruminativos a invadem e podem levar alguém a ter uma noite mal dormida, o que sem dúvida acarretará queda no desempenho e alterações na saúde.

A equação é a seguinte: a insegurança que reina nos dias de hoje dá origem ao que se chama de insônia ansiosa, uma resposta do nosso corpo ao perigo, que se traduz em episódios de nervosismo e preocupação. Diante desse contexto, são liberados adrenalina e cortisol, hormônio do estresse que anulará o descanso.

Quando isso acontece, existem diversas dicas que visam ordenar nossa atividade cerebral. A primeira coisa a ter em mente é que se já se passaram mais de 20 minutos desde que você foi para a cama e você ainda não consegue dormir, você deve sair da cama. Você pode optar por fazer alguma atividade que não exija telas ou que envolva um pensamento muito profundo. Sem palavras cruzadas ou trabalho mental. A recomendação seria ler um livro (de papel) chato ou fazer atividades monótonas no escuro.

A prática de diferentes técnicas de respiração consciente, yoga e meditação também são ferramentas fundamentais para combater estes momentos de ansiedade.

Mesmo assim, você não pode fingir que resolveu a insônia na primeira noite em que medita, porque a realidade é que seus benefícios surgem com o tempo. Particularmente, existe um exercício específico para relaxar. É conhecido como “4-7-8″ e envolve inspirar por quatro segundos, prender a respiração por sete segundos e expirar por mais oito segundos.

Chás naturais também proporcionam uma sensação de calma, incluindo tília, camomila, erva-cidreira e chá de valeriana. É claro que a sua eficácia ocorrerá no contexto de uma boa higiene do sono. Não adianta tomar uma dessas bebidas e continuar usando as telas.

Por fim, há uma tendência a acreditar que fazer um remédio para dormir no final de semana é uma boa estratégia para combater as horas que você não conseguia dormir de segunda a sexta. À primeira vista parece lógico, mas é um erro grosseiro e um exemplo do que não se deve fazer.

Dormir as oito horas correspondentes, mais as cinco ou sete que foram perdidas, estará relacionado à má qualidade do descanso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/conheca-o-4-7-8-metodo-de-respiracao-que-ajuda-a-combater-a-insonia/

Conheça o “4-7-8”, método de respiração que ajuda a combater a insônia

2023-09-02