Nos últimos dez anos, a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética calcula que a procura por estes tratamentos específicos tenham aumentado cerca de 300%. Mas alguma vez você já se perguntou o quanto isso pode representar no seu bolso? O investimento para a “boca perfeita” continua cada vez mais alto.

“Materiais importados, utilizados em muitos dos procedimentos, também sofrem reajustes a cada alta do dólar, por exemplo. E parte deste custo, infelizmente, precisa ser repassado aos nossos pacientes, mesmo que de forma discreta”, conta Adriana Canassa, ortodontista e especialista em estética dentária.

Com a ajuda dela e de outros profissionais, fomos buscar informações no mercado e levantamos alguns dos tratamentos mais caros do país. Prepare a carteira!

Clareamento

Veja: não estamos falando de soluções caseiras que você possivelmente viu no YouTube, nem de kits milagrosos oferecidos em sites de varejo: o clareamento dental é coisa séria – e precisa começar dentro do consultório, sob a supervisão de um especialista.

Adriana diz que, mesmo com a redução dos preços nos últimos dois anos, um procedimento sério, com aparelhos a laser e cuidados regulares em casa, podem variar entre R$ 400 e R$ 2.500,00.

Até que não parece tão caro, mas a especialista alerta. “Com o tratamento adequado e a manutenção necessária, aquela sensação de ‘branco’ tem duração de um até três anos, aproximadamente. E tudo precisará ser repetido, após este período. Não é uma condição permanente”, explica.

E estes valores, claro, não contemplam a moldeira de silicone, nem o gel que será aplicado nela – tudo para potencializar o efeito. A conta pode bater na casa dos R$ 4 mil.

Gengivoplastia

A operação de retração gengival parece simples, mas exige alguns cuidados especiais. O procedimento melhora o aspecto do sorriso e diminui aquela gengiva proeminente. No entanto, é um procedimento não só estético, mas também cirúrgico, com anestesia local.

São realizados cortes na gengiva, acima de cada dente, onde são inseridos cinzéis – uma lâmina de metal aguçada e um cabo de madeira reforçado – com os quais o dentista realiza o remodelamento da gengiva.

Em casos mais graves, o tratamento é um pouco mais lento e delicado – e a recuperação pode durar até 60 dias. Mas o processo é rápido, dura cerca de 30 minutos, e os especialistas garantem que não deixam cicatrizes.

A média de preços é bastante variável, de acordo com a complexidade, mas pode chegar a R$ 100 por dente (ou até ultrapassar este valor) – ou a partir de R$ 2 mil, caso seja necessário mexer na estrutura óssea.

Próteses em CAD/CAM

Prepare o bolso: elas chegam, em média, a R$ 2 mil por dente. Segundo a dentista e professora da Universidade do Estado do Amazonas, Fabíola Chui, as tradicionais coroas ganharam muito com a tecnologia e chegam a altos níveis de sofisticação.

A boca é escaneada e, em seguida, as próteses são esculpidas numa máquina, no próprio consultório e na mesma hora da consulta. “Poucos profissionais possuem esse equipamento no Brasil, muitos deles o adquirem via consórcio”, ela conta.

Estima-se que o tratamento dentário do cantor de pagode Belo, por exemplo, chegou aos R$ 100 mil reais – o profissional que cuidou de sua boca utilizou uma impressora 3D que moldou as suas 23 coroas em blocos de porcelana. Falando nisso…

Lentes de contato

As queridinhas dos famosos (e agora também dos jogadores de futebol) são as delicadas lâminas de porcelana, capazes de corrigir alinhamentos, diastemas, cor e até quebras. E por sua constituição, elas evitam que os dentes sejam desgastados para sua aplicação.

Elas são coladas com cimentos e adesivos e podem durar intactas por até 15 anos. Mas, definitivamente, elas não são para qualquer bolso: de R$ 2 mil a R$ 5 mil por dente. Nada fácil para quem precisa trabalhar com a própria imagem.

Aparelho Invisível

Ele já está longe de ser uma grande novidade, mas continua sendo um privilégio para poucos, pois o preço varia de 12 a 15 mi reais. Os aparelhos são feitos de acetato finíssimo, são quase imperceptíveis e capazes de corrigir o encaixe das arcadas, além de alinhar dentes afastados.