Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

É preciso estar atento às mudanças necessárias na rotina e cuidados com a saúde no inverno. (Foto: Reprodução)

A época mais fria do ano está se aproximando. É hora de separar os casacos e cachecóis para enfrentar as quedas de temperatura e ventos frios. Além deles, também é preciso estar atento às mudanças necessárias na rotina e cuidados com a saúde no inverno.

Durante essa época do ano é normal a pele desidratar devido às baixas temperaturas. Esse tipo de problema faz com que a pele se torne mais sensível, causando desconfortos desagradáveis.

Cuidados redobrados no inverno

Há quem pense que no inverno a única grande mudança é no vestiário. Basta incluir algumas peças quentinhas e pronto. E embora essa seja uma atitude correta e recomendável, ela sozinha não garante um inverno saudável, sendo necessário cuidar de outros aspectos igualmente importantes.

A pele, por exemplo, fica mais ressecada do que o normal, pois transpiramos menos e usamos a água mais quente na hora do banho. Já quem sofre com alergias e doenças, como rinite, sinusite, bronquite e asma têm maiores chances de sofrer no período de frio.

Além disso, cardíacos também devem caprichar nos cuidados com a saúde no inverno: o número de infartos cresce cerca de 30% e os de AVC, 20% nessa época do ano. Isso acontece porque nosso coração tende a fazer um esforço maior para manter a temperatura do corpo, protegendo o funcionamento dos órgãos vitais.

É possível enfrentar o inverno com saúde?

Lógico! Hoje em dia temos um acesso grande às informações e cuidados que ajudam a garantir uma vida saudável na época de frio. É preciso apenas se organizar para fazer as alterações necessárias na rotina.

Assim que o verão se despedir, é o momento de organizar uma listinha com as prioridades e cuidados com a saúde no inverno. Separe as roupas e itens que ficam guardados para arejar – o ideal é lavar ou higienizar cada item, para se livrar de poeira ou mofo.

Se você ou alguém da família precisa de atenção especial, é hora de marcar com o médico, fazer um check up para garantir que tudo está sob controle para enfrentar o período sem maiores preocupações.

Principais cuidados com a saúde no inverno

1. Cuidar da alimentação

É preciso reforçar o sistema de defesa do nosso corpo para enfrentar as temperaturas baixas. Por mais que a ideia de ficar embaixo das cobertas comendo chocolate seja tentadora, o ideal é ingerir bastante água, consumir legumes e verduras em abundância, principalmente os ricos em vitamina C.

2. Renovar o ar em casa

Um mito comum é que as janelas precisam estar bem fechadas para não trazer as doenças do frio. O ideal é circular bastante o ar na casa e aproveitar cada minuto de sol. A concentração de poeira ajuda na proliferação de ácaros e bactérias, que ajudam a desencadear ou piorar problemas de saúde.

3. Ficar sempre de agasalho

“Leva um casaco que vai esfriar!”. A sabedoria das mães tem fundamento. Variações bruscas na temperatura podem promover ou piorar dores de cabeça e baixas na imunidade, abrindo as portas para a instalação de gripes, resfriados e afins. Fora isso, o conforto térmico também é fundamental para o ser bem-estar (passar frio nunca é legal).

4. Tomar as vacinas necessárias

A campanha de vacinação contra a gripe já está disponível na rede de saúde nacional para grupos específicos. Porém, ela é indicada para todas as pessoas acima de 6 meses e que não tenham alergia aos componentes da vacina.

5. Passar protetor labial

Lábios ressecados são comuns no inverno e podem causar feridas e rachaduras. Para se prevenir, o ideal é usar hidratantes específicos, sendo o mais comum a manteiga de cacau.

6. Não esquecer do protetor solar

Não é porque está frio lá fora que o protetor deve ser abandonado. Na verdade, os raios nocivos existem o ano todo. Como no inverno a exposição ao sol é menor, a pele fica mais clara e menos protegida. Portanto, a rotina no uso de bloqueadores deve ser contínua.

Agora que você já sabe quais os cuidados com a saúde no inverno, é hora de incorporá-los à sua rotina.

