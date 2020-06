Saúde Aliado da saúde, wasabi é um poderoso anti-inflamatório

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O wasabi tem efeito anti-inflamatório e ajuda a prevenir o corpo contra células cancerígenas. (Foto: Reprodução)

Um tempero tradicional da culinária japonesa que se espalhou por todo o mundo e conquistou tremenda exaltação – ou aversão – das pessoas é o wasabi. Também chamado de raiz-forte, o condimento é conhecido por seu sabor extremamente forte e apimentado. Aqueles que provam pela primeira vez por curiosidade e exageram na dosagem ficam com uma sensação de queimação na boca, que pode ser resolvida respirando pelo nariz e ingerindo açúcar, leite ou iogurte.

A verdade é que, quando utilizado corretamente em receitas, o ingrediente pode gerar uma série de vantagens para o nosso corpo. “O wasabi deriva da raiz da planta wasabia japonica, muito similar ao gengibre fresco, e faz parte da família Cruciferae, onde encontramos também a couve-flor e o brócolis”, explica a nutricionista Marcela Mendes, do Mundo Verde.

Dentre seus benefícios, a profissional aponta para seu efeito anti-inflamatório, seu papel na prevenção contra células cancerígenas e sua capacidade de garantir uma boa saúde cardiovascular, que por sua vez é relacionada à melhora da imunidade e do processo digestivo. Isso porque a raiz-forte tem um alto teor de antioxidantes, além de uma boa quantidade de fibras e de ômega-3.

Assim como qualquer pimenta, o wasabi deve ser consumido com cautela por pessoas que sofrem com desconfortos gástricos, como gastrite. Segundo a nutricionista, há estudos que levantam a possibilidade de alterações intestinais e quadros inflamatórios de hemorróidas após consumo excessivo. O consumo por gestantes, lactantes e crianças também deve ser avaliado primeiramente por um profissional, já que pode desencadear reações alérgicas.

Para que não haja exagero e todos os benefícios possam ser usufruídos, a recomendação é ficar atento à quantidade indicada em receitas, que costumam utilizá-lo em pasta ou pó. Os principais pratos que levam o ingrediente são peixes e legumes, mas ele também combina com molhos, sopas, carnes, drinks e até sobremesas. “Também existem inúmeros snacks sem glúten que são acrescidos de wasabi e facilitam o seu consumo, uma vez que tem sabor marcante e apimentado”, afirma Marcela.

Para aqueles que amam raiz-forte ou estão dispostos a mudar de ideia, veja a seguir algumas receitas que usam o tempero na medida certa e dão um toque delicioso

1. Hambúrguer de atum com maionese de wasabi

Que tal combinar o wasabi com um hambúrguer de atum? A combinação entre um prato nascido no continente americano e um toque oriental, sugerida por Giulio Mostici, fica uma delícia e é ótima para uma refeição em família ou amigos, pois rende seis porções e tem um preparo de 30 minutos.

2. Sopa de abóbora com wasabi

Que tal aproveitar os dias de temperaturas mais amenas para preparar um jantar fora do usual? A receita de sopa de abóbora elaborada pela chef Yasmine Bahiense, do Margot Bistrot, pode ser uma boa pedida. O prato leva cogumelos e ervas, mas fica ainda mais saboroso com toque de wasabi. Rende quatro porções.

4. Atum ao molho de mostarda dijon e wasabi

Invista nesta versão repaginada do atum em lata como petisco no fim de semana. A chef Flavia Mariotto, da Mercearia do Conde, ensina a fazer uma versão sofisticada e deliciosa do peixe, que é acompanhada de mostarda dijon e wasabi. A receita rende uma porção e tem um tempo de preparo de uma hora.

7. Tartar de salmão com wasabi e mostarda de dijon com mel

Uma boa opção de acompanhamento para almoço ou jantar é este tartar de salmão. A receita, sugerida por Valentino Fialdini, leva wasabi e mostarda de dijon com mel, ficando com um sabor requintado. Rende quatro porções e demora 20 minutos para ficar pronta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde