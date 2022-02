Mundo Conheça os países que retiram restrições que protegem a população da covid

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Fevereiro será o mês da reabertura da França, de acordo com novas regras que entrarão em vigor. (Foto: Reprodução)

Depois de semanas com recordes diários de casos e aumento no número de hospitalizações e mortes, alguns países europeus estão flexibilizando regras de combate à pandemia de coronavírus diante de uma aparente tendência de queda no número de infecções.

Dinamarca, Reino Unido, França, Espanha e Áustria estão entre os países que estão flexibilizando regras e buscando um “novo normal” para lidar com a pandemia — com normas que não obriguem as pessoas a viverem isoladas.

Os países têm justificado o relaxamento das medidas alegando que há mais gente vacinada com a terceira dose — que é tida como mais eficaz para combater a ômicron. Além disso, muitos países estão adotando “passaportes de vacina” (a exigência de comprovantes de vacina para que as pessoas frequentem determinados ambientes).

Confira as novas medidas tomadas por alguns países nos últimos dias:

Dinamarca

Em 18 de dezembro, a Dinamarca havia decretado um lockdown parcial, diante da escalada de casos de ômicron.

Um mês depois, em 17 de janeiro, quando a Dinamarca registrou o recorde de casos de coronavírus em um só dia (28.780), as autoridades reabriram cinemas, teatros, museus e outros espaços. Eventos esportivos também foram reabertos ao público, mas ainda com capacidade limitada.

Na última segunda (31), o governo flexibilizou ainda mais as medidas, declarando que a covid “não deve mais ser considerada como doença socialmente grave”.

Agora, máscaras não são mais exigidas em transporte público. Restaurantes podem ficar abertos até a hora que quiserem e não existe mais limite de público para eventos. Passaportes de vacina não estão mais sendo exigidos na maioria dos lugares. Uma das poucas restrições que ainda existe é a de uso de máscaras em lares de idosos.

Na Dinamarca, 85% da população recebeu duas doses da vacina e 61% receberam a terceira dose de reforço — um dos maiores percentuais do mundo.

Reino Unido

O Reino Unido foi um dos países mais afetados pela ômicron. Em poucos dias em dezembro, a média de novos casos de covid saltou da casa de 50 mil por dia para mais de 200 mil. O número de hospitalizações e mortes também subiu, mas em proporção menor.

O governo britânico implementou um “plano B” de combate à variante, com a volta de medidas que já haviam sido relaxadas, como o uso obrigatório de máscaras. O Reino Unido intensificou sua campanha para incentivar as pessoas a receberem a terceira dose da vacina e se testarem com frequência (estes de antígeno são distribuídos gratuitamente para a população).

No Reino Unido, 77% das pessoas receberam duas doses da vacina e 54% receberam o reforço.

O uso de máscaras ainda é obrigatório no transporte público em alguns lugares (como em Londres e no País de Gales).

França

Fevereiro será o mês da reabertura da França, de acordo com novas regras que entrarão em vigor. Quase todas as atividades voltarão ao normal. Desde essa quarta (2), estádios podem operar com capacidade máxima novamente.

No entanto, a maioria das atividades exigirá apresentação de comprovante de vacina. O uso de máscaras em lugares fechados também é obrigatório. O governo abandonou a recomendação de que as pessoas trabalhem de casa, e as casas noturnas reabrirão na metade do mês.

Segundo as autoridades, o próximo passo para dar fim às restrições contra a pandemia seria abandonar o passaporte da vacina, mas ainda não há previsão para que isso aconteça.

Na França, 76% das pessoas receberam as duas doses da vacina e 47% receberam o reforço.

Espanha

Desde 29 de janeiro, a Espanha voltou a permitir que as pessoas frequentem bares e restaurantes sem restrições. Nem mesmo a comprovação de vacinação é mais necessária.

As pessoas também podem voltar a se encontrar livremente, sem a restrição de até dez pessoas em ambientes fechados.

A estratégia é parte do esforço do governo de Pedro Sánchez para começar a tratar a covid como uma gripe e não como uma epidemia, como tem sido até agora.

A Espanha tem um dos maiores índices de vacinados da Europa: 82% das pessoas receberam duas doses e 46%, a terceira.

Áustria

A partir deste sábado (5), lojas e restaurantes poderão voltar a funcionar até meia-noite na Áustria.

O país havia adotado uma quarentena para pessoas não-vacinadas. Agora, o lockdown foi encerrado para todos — imunizados ou não.

Mas a Áustria se tornou o único país europeu a obrigar todos seus cidadãos a se vacinarem. A obrigação vai entrar em vigor nesta quinta (3) e expirará em janeiro de 2024, podendo ser encerrada antes, se a pandemia permitir. As autoridades só começarão a verificar o estado de vacinação das pessoas a partir de meados de março.

Aqueles que se recusarem a tomar a vacina enfrentarão multas que variam de 600 a 3.600 euros (R$ 3,5 mil a R$ 21 mil).

Cerca de 72% dos austríacos são totalmente vacinados — 48% com a dose de reforço.

