23 de outubro de 2022

Ativar o modo avião, reduzir o brilho da tela, fechar aplicativos em segundo plano são algumas das dicas. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Pode ser uma ligação importante perdida, uma foto marcante que não foi registrada, um vídeo de um momento especial que seria registrado. Você consegue contar quantas vezes o fim da bateria do seu celular já te atrapalhou?

Pensando nisso, veja a seguir sete medidas simples que podem ser tomadas para garantir que você não acabará com seu celular apenas como um peso morto no seu bolso – ou nas suas mãos.

1) Entrar no modo de “Economia de energia”:

O modo de economia de energia é a maneira mais rápida e direta de poupar o celular. Ao ativá-lo, o usuário faz com que o aparelho coloque em operação ajustes automáticos que prolongam a vida da bateria, como limitação da velocidade do processador e brilho de tela.

Nos aparelhos Android, a opção pode ser encontrada ao abrir a área de “Configurações” e, então, a de “Economia de bateria”. No iPhone, acesse “Ajustes” e, depois, escolha “Modo de pouca energia”.

2) Reduzir o brilho da tela:

Diminuir o brilho da tela é uma das maneiras mais eficazes para poupar bateria. A dica é não deixar a iluminação em nível máximo para que o aparelho tenha energia por mais tempo.

No Android, é possível controlar o brilho de tela pelas “Configurações” ou pela área de notificações que é exibida ao deslizar o dedo do topo da tela para baixo. No iPhone, o procedimento pode ser feito pela “Central de Controle” ou pela seção de “Ajustes”.

3) Desligar o Bluetooth:

A regra é simples: não está utilizando o Bluetooth? Deixe-o desligado.

Nos aparelhos Android, o Bluetooth pode ser desligado na tela de notificações ou em “Configurações”. No iPhone, o ajuste é acessado pela “Central de Controle”.

4) Modo noturno:

Uma vez ativado, o “Modo noturno” escurece interfaces de aplicativos que são compatíveis com esse visual e oferece economia de energia em comparação ao modo normal.

No Android, o “Modo noturno” pode ser acessado nas “Configurações”. Já no iPhone, o procedimento está em “Ajustes”.

5) Desativar os acessos à localização:

Alguns aplicativos, como mapas, coletam dados de localização a todo instante, o que exige mais processamento e, consequentemente, gasta mais energia. O usuário deve checar quais são esses aplicativos e, se achar necessário, desativá-los a coleta dessas informações.

Nos aparelhos Android, isso pode ser feito ao acessar “Configurações” e, então, “Aplicativos”. Já no iPhone, basta entrar em “Ajustes” e depois em “Privacidade”.

6) Fechar aplicativos em segundo plano:

Além de causar uma sobrecarga na memória do telefone, manter aplicativos rodando em segundo plano consome o pacote de dados e a bateria do aparelho. Se a ideia é economizar estes recursos, o ideal é desligá-los.

Em celulares Android, toque no quadrado que aparece na parte inferior da tela e, depois, selecione a opção “Fechar tudo”. No iPhone, o fechamento acontece ao arrastar a tela para cima e, em seguida, arrastar as janelas dos apps para cima.

7) Ativar o “Modo avião”:

Ligar o “Modo avião” é a medida mais extrema para poupar bateria. O usuário deve saber que, uma vez que estiver ativada, essa configuração impede a navegação na internet e o recebimento de mensagens – isso só será possível se o usuário estiver em um voo que ofereça esse tipo de conexão.

Nos aparelhos Android, o “Modo avião” está na tela de notificações ou em “Configurações”, enquanto no iPhone, está em “Ajustes” ou “Central de Controle”.

