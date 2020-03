Inter Conmebol disponibiliza adiantamento de até 60% em valor de premiação para clubes na Libertadores e Sul-Americana

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Medida visa ajudar a situação financeira dos clubes em virtude do Covid-19 Foto: (Divulgação/Conmebol) Foto: (Divulgação/Conmebol)

A Conmebol informou, nesta quinta-feira, que irá disponibilizar o aditamento de até 60% do valor da premiação dos direitos de participação aos clubes que estão disputando a fase de grupos da Copa Libertadores ou a segunda fase da Sul-Americana. A medida é para que os times planejem suas condições financeiras em virtude do cenário de coronavírus.

Entre os times que serão beneficiados estão Grêmio e Inter, que poderão receber de forma antecipada cerca de US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 9 milhões). O montante equivale aos 60% dos US$ 3 milhões de premiação pelos jogos como mandante, ao fim da fase de grupos. A Libertadores está suspensa até o dia 5 de maio.

“Situações como essa exigem respostas rápidas e excepcionais, com o objetivo tanto de preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano quanto para reduzir, na medida do possível, o impacto econômico da interrupção das competições”, declarou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em uma carta dirigida aos presidentes das Associações Membro.

Os clubes que desejarem utilizar essa prerrogativa deverão enviar uma solicitação através de cada Associação Membro, que por sua vez irá gestionar diretamente para a entidade.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter

Deixe seu comentário