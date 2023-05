Política Conselhão de Lula tem empresários, bilionários e influencers; veja nomes

4 de maio de 2023

Uma das integrantes do grupo é a youtuber Nath Finanças, referência na internet sobre educação financeira. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu nessa quinta-feira (4), pela primeira vez no atual mandato, o “Conselhão” que marcou as primeiras gestões petistas – e tinha sido extinto pelo então presidente Jair Bolsonaro.

A reunião se estendeu durante todo o dia no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Além de Lula e do vice, Geraldo Alckmin, participaram os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento), Marina Silva (Meio Ambiente) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Com 246 nomes, o Conselhão deverá funcionar por meio de grupos de trabalho. Para esta nova versão, o governo incluiu a pauta “sustentável” ao antigo nome. Os conselheiros prestam serviço de forma voluntária, sem remuneração.

O objetivo é trazer diferentes perspectivas sociais ao debate. Por isso, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o grupo é composto pelas diferentes gamas de poder e focos de atuação.Veja a seguir alguns nomes:

Nath Finanças

A youtuber Nath Finanças é referência na internet sobre educação financeira. Com 24 anos, a jovem tem 519 mil seguidores no Instagram e 331 mil inscritos no YouTube.

Júlio Lancelotti

Referência na luta pelos direitos humanos, o padre Júlio Lancellotti integra o Conselhão de Lula. O religioso é conhecido por ter atuado com menores infratores, crianças com HIV e coordenar a Pastoral do Povo de Rua de São Paulo.

Luiza Trajano

Outra integrante do conselho é Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza. Com fortuna estimada em 1,1 bilhão de dólares, o que equivale a R$ 5 bilhões.

Ela não é a única bilionária a participar do colegiado, que conta com nomes como Rubens Ometto, acionista da Cosan, maior processadora de cana-de-açúcar do mundo com fortuna de R$ 14,5 bilhões e Abílio Diniz, dono dos supermercados Pão de Açúcar com fortuna estimada em 2,7 bilhões de dólares.

Felipe Neto

Com carreira formada a partir do YouTube, o empresário Felipe Neto nos últimos anos emitiu opinião sobre o papel das redes sociais na democracia e foi vital na campanha eleitoral do agora presidente. O influencer tem 17,1 milhões de seguidores no Instagram e 45 milhões de inscritos no YouTube.

Leila Pereira

Quinta mulher mais rica do País, segundo a Revista Exame, Leila Pereira é dona da financeira Crefisa e Faculdade das Américas. A empresária também é presidente do Palmeiras.

