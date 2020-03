Porto Alegre Conselheiros Tutelares voltam a atender nas microrregiões

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Cada um dos dez locais terão, pelo menos, dois conselheiros atuando. Foto: Ocimar Pereira/Divulgação PMPA

O Conselho Tutelar de Porto Alegre retomou o atendimento nas microrregiões da Capital a partir das 13h30 desta quinta-feira (26). A medida acata a recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Sul – Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre. Cada um dos dez locais terão, pelo menos, dois conselheiros atuando das 8h às 18h.

Das 18h às 8h, o atendimento é realizado no plantão centralizado, na rua Giordano Bruno, 335. Aos sábados e domingos, o serviço será das 8h às 20h e das 20h às 8h, também no plantão centralizado.

Os conselheiros atenderão casos emergenciais de suspeita ou confirmação de abuso sexual; maus tratos em todo o seu contexto; abandono de incapaz e toda e qualquer situação que for avaliada como emergencial pelos conselheiros tutelares, pela coordenação destes, pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário. Em casos de emergência ligar para os telefones (51) 3289-8485 ou 3289-2020.

