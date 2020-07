Geral Conselho Central dos Judeus na Alemanha completa 70 anos

19 de julho de 2020

À época da criação do Conselho Central, vivia na Alemanha um total de 15 mil judeus. (Foto: Reprodução)

O Conselho Central dos Judeus na Alemanha foi concebido como instituição provisória: cinco anos após a Shoah, o genocídio de 6 milhões de judeus pelos nacional-socialistas da Alemanha, os representantes das comunidades reagrupadas o fundaram como sinal de existência da vida judaica no país dos assassinos.

As primeiras comunidades já haviam se reanimado algumas semanas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos Aliados sobre a Alemanha nazista, em 1945. Até o fim daquele ano, foram novamente fundadas 51 comunidades judaicas no país.

À época da criação do Conselho Central, vivia na Alemanha um total de 15 mil judeus. Na cerimônia de fundação, em 19 de julho de 1950, em Frankfurt, também estavam presentes representantes de comunidades da Alemanha Oriental. No país sob regime socialista, contudo, na ausência de uma instituição comparável, o número de judeus minguou: em 1989 havia menos de 500 deles, distribuídos em cinco comunidades.

“O Conselho Central não foi fundado para representar os judeus na Alemanha sob o aspecto ‘vida judaica dentro de 50, 70, 100 anos'”, explica Josef Schuster, há quase seis anos presidente do grêmio. Ao contrário, foi imaginado como “uma organização de apoio”, para facilitar a “migração” dos sobreviventes da perseguição nazista na Europa Central e Oriental, e “também a emigração” de judeus para fora da Alemanha.

Isso não ocorreu: as cidadãs e cidadãos judaicos permaneceram onde suas famílias haviam vivido há tantos séculos, ou regressaram de outras partes do mundo onde haviam encontrado refúgio durante a época de perseguição.

Schuster, de 66 anos, é um dos que retornaram: tendo sobrevivido aos campos de concentração de Dachau e Buchenwald, seu pai e avô emigraram da Alemanha para a Palestina. Ele nasceu em 1954 em Haifa, e sua família voltou para a Alemanha quando ele tinha três anos de idade.

“Por muito tempo, mesmo nos meios judaicos, era bem problemático assumir que se vivia intencionalmente na Alemanha”, lembra Schuster. De Israel, vinham sempre críticas: para muitos isso era inconcebível, no país dos criminosos.

Essa visão só mudou nos anos 70, sob o presidente do Conselho Central Werner Nachmann. “Ele foi o primeiro a dizer abertamente: ‘Sim, existe vida judaica na Alemanha.'” E mais tarde, nos anos 90, seu sucessor Ignatz Bubis pronunciou a importante frase: “Sou um cidadão alemão de fé judaica.”

Por longos anos, as comunidades judaicas da República Federal da Alemanha não chegavam a 30 mil participantes, mas esse número cresceu após a reunificação do país, em 3 de outubro de 1990, com o afluxo de cidadãos do Centro e Leste da Europa.

A partir daí, o Conselho Central conclamou à integração e ajuda aos novos membros. Quem hoje participa de um Dia da Comunidade Judaica, de um dos encontros anuais de jovens ou de uma noite de Hanucá para os da terceira idade, se defronta com um público misto e muitas vezes multilíngue: apesar de todas as diferenças, são comunidades genuínas.

Hoje, o Conselho é a representação de interesses reconhecida pelas 105 comunidades de judeus da Alemanha, com um total de 100 mil membros. Seus líderes gozam de autoridade em âmbito nacional, sendo consultados pela mídia e internacionalmente interconectados. Assim, Josef Schuster, o oitavo presidente, é também vice-presidente do Congresso Mundial Judaico e do Congresso dos Judeus Europeus. As informações são da emissora internacional de notícias da Alemanha Deutsche Welle.

