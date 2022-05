Geral Conselho da Petrobras faz reunião emergencial para analisar falas de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

Bolsonaro classificou como “estupro” o lucro trimestral de R$ 44,5 bilhões da estatal. (Foto: Reprodução)

O Conselho de Administração da Petrobras se reuniu virtualmente na sexta-feira (6) para debater uma possível resposta às falas do presidente Jair Bolsonaro (PL), que classificou como “estupro” o lucro trimestral de R$ 44,5 bilhões da estatal. A informação foi confirmada por fontes da empresa ouvidas pela CNN Brasil.

Segundo essas mesmas fontes, a reação sobre a fala de Bolsonaro poderia ser materializada por meio de uma nota ou carta pública do grupo. Mas a decisão do conselho foi por não se pronunciar.

Os onze integrantes do Conselho foram convocados pelo presidente, Márcio Weber, nome indicado pelo próprio governo federal para comandar o colegiado.

Entre os componentes do Conselho estão uma indicada dos trabalhadores, quatro indicados dos acionistas minoritários e seis profissionais que tiveram os nomes submetidos pelo governo federal.

Mais cedo, o presidente da Petrobras teve encontros com jornalistas e acionistas. Sem citar Bolsonaro, ele comentou sobre o lucro da estatal, ponto central da crítica de Bolsonaro.

“Sobre a questão do lucro da empresa, eu queria ressaltar primeiro quais foram os principais vetores que nós tivemos que propiciaram o aumento do resultado da Petrobras nesse primeiro trimestre de 2022. E aqui eu cito o aumento da produção de petróleo e gás natural e o aumento da exportação de petróleo. Um ponto que foi fundamental nesse resultado é o preço elevado do petróleo, uma média de US$ 101 o barril para um primeiro trimestre de um ano, isso não era visto desde 2014”, explicou Coelho.

Em transmissão para as redes sociais na quinta-feira (5), Bolsonaro declarou: “Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis! O lucro de vocês é um estupro! É um absurdo! Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. Então apelo à Petrobras: com os seus lucros bilionários, não quebrem o Brasil! Não aumente o preço do diesel!”.

Coelho explicou que 80% dos ganhos no período foram provenientes da atividade de exploração e produção de petróleo e 20% dos demais segmentos.

Segundo o presidente da estatal, no primeiro trimestre de 2022, a Petrobras pagou em tributos para a União, estados e municípios uma vez e meia o valor do seu lucro líquido. “Um bom resultado da Petrobras se repercute também para a sociedade como um todo. Isso gera investimentos em saúde, saneamento, transporte e uma série de outros investimentos importantes”.

Coelho disse que, no primeiro trimestre deste ano, em tributos e participações governamentais, foram pagos mais de R$ 70 bilhões. Segundo o presidente, cada R$ 1 bilhão investido pela Petrobras gera cerca de 10 mil empregos. “Então, é emprego e geração de renda na veia”. As informações são da CNN Brasil e da Agência Brasil.

