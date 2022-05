Geral Coronel e sargento do governo de São Paulo são detidos com 77 quilos de ouro

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











PF investiga policiais militares por escolta de ouro ilegal. (Foto: Divulgação/PF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos chefes da Casa Militar do Palácio do Bandeirantes (sede do governo de São Paulo), o tenente-coronel da PM (Polícia Militar) Marcelo Tasso e outros três policiais militares estão sendo investigados sob a suspeita de escolta de 77 quilos de ouro extraídos ilegalmente. O carregamento foi aprendido. Os policiais alegam que a operação era legal.

A Casa Militar é órgão do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Seu comandante é responsável ainda pela Defesa Civil do Estado e pela segurança do governador, Rodrigo Garcia (PSDB). A detenção dos policiais aconteceu – segundo documento sigiloso da Polícia Militar – às 15h de quarta-feira (4), no quilômetro 74 da Rodovia Castello Branco, na cidade de Sorocaba, na pista no sentido São Paulo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que foi registrado um boletim de ocorrência de averiguação de extração irregular de minério. Segundo a pasta, o tenente-coronel Marcelo Tasso está afastado do trabalho desde dezembro. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha a investigação.

Um cabo e dois soldados da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária da PM pararam dois carros. O primeiro era um Toyota Corolla dirigido pelo motorista Wilson Roberto de Lucca. Nele estavam ainda o tenente-coronel e o terceiro-sargento da reserva da PM Marcelo Dantas, que trabalhou no 9º Batalhão da PM. No segundo carro – também um Corolla – estavam o motorista Marcos Pereira dos Santos, o primeiro-sargento Gildsmar Canuto (da Casa Militar) e o soldado da PM Douglas Cristiano Burin, do 33º Batalhão da PM.

Os PMs revistaram os dois veículos e encontraram 77 quilos de ouro. O metal estava em duas malas encontradas no Toyota dirigido por Santos e em uma mala no porta-malas do carro dirigido por Lucca, onde estava o tenente-coronel. Os policiais rodoviários levaram todos os detidos e o metal para a delegacia da PF de Sorocaba, que está tratando do caso.

Os policiais abordados disseram que tinham documentos que constatavam a legalidade do ouro, mas a Polícia Federal decidiu apreender todo o material para verificar a origem. O material foi encaminhado para realização de perícia em laboratório específico da corporação. A PF estima o valor da apreensão em R$ 23 milhões.

Além das três malas em que as barras de ouro estavam acondicionadas, os agentes da PF encontraram em um dos carros uma mochila com documentos diversos. Os papéis, que serão posteriormente analisados, indicam que o ouro seria oriundo de Mato Grosso e do Pará.

Os federais apreenderam ainda um avião – King Air – que teria feito o transporte do metal até Sorocaba antes de ele ser colocado nos dois carros interceptados na estrada. A corporação diz que a aeronave é objeto de sequestro criminal em outro inquérito. Assim, os investigadores também vão apurar as “circunstâncias da utilização proibida” do avião. Foram também apreendidos os celulares dos policiais e dos motoristas.

Seis pessoas foram detidas ao todo. Segundo a PF, o inquérito apura possível prática dos crimes de usurpação de bens da União e receptação dolosa.

Conforme a PM, a aeronave é objeto de sequestro criminal em outro inquérito e não poderia ser utilizada, circunstância que também será apurada.

A PF já iniciou a análise dos documentos apreendidos junto com o ouro e os primeiros indícios são de que o metal seria oriundo de garimpos clandestinos dos Estados de Mato Grosso e do Pará, que integram a Amazônia Legal. Nos dois Estados, a maior parte dos garimpos ilegais ainda ativos está em terras indígenas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral