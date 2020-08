Na mais recente reunião do Conselho Diretor do Fundopem (Fundo Operação Empresa do RS), ligado à Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo), foram aprovados nove projetos para receberem benefícios e auxiliarem no desenvolvimento e na competitividade de diferentes segmentos da economia gaúcha. Os investimentos somam mais de R$ 60,5 milhões, com previsão de gerar 110 postos de trabalho.

Os projetos aprovados em videoconferência realizada na quarta-feira (26), são de diferentes setores da indústria, como suprimentos calçadistas, ferro e madeira biossintética. O que mais se destaca é o segmento de equipamentos de proteção no setor de saúde, os chamados TNT (tecidos não tecidos), com um valor que ultrapassa os R$ 25 milhões.

Os municípios onde estão os empreendimentos contemplados são Caxias do Sul, Erechim, Flores da Cunha, Gravataí, Lajeado, Nova Santa Rita, São Sebastião do Caí, São Vendelino e Sapiranga.

Para Rodrigo Lorenzoni, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a parceria com o programa faz com que os empreendedores também contribuam para desenvolver as diferentes regiões do Estado. “Já temos um acumulado neste ano de mais de R$ 260 milhões e 559 postos de trabalho distribuídos em 36 projetos, isso exemplifica a importância do Fundopem para atrair investimentos”, avaliou.

Esta foi a quarta reunião em 2020. Os projetos foram aprovados por unanimidade pelos 14 conselheiros presentes e agora entram na fase de comprovação dos investimentos previstos para posterior utilização do benefício fiscal.

Como funciona o benefício

O Fundopem é um instrumento de parceria entre o governo do Estado e a iniciativa privada, com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico, integrado e sustentável.

O apoio vem por intermédio do financiamento parcial do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) devido e gerado pelas empresas. O programa se trata do principal mecanismo de atração de investimentos do Estado. O benefício é concedido a empresas que realizem projetos que resultem na implantação ou expansão de unidades industriais, gerando empregos e riqueza.

Para auxiliar neste processo, também existe o Integrar, Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul, que opera de forma complementar ao Fundopem. O programa concede um abatimento sobre cada parcela a ser paga do financiamento, incluindo o valor principal financiado e os respectivos encargos financeiros do parcelamento.

Projetos aprovados na mais recente reunião do Conselho Diretor do Fundopem:

• Empresa: Arrozella Arrozeira Turella Ltda.

Investimento: R$ 2.128.162,12‬‬;

Previsão de geração de empregos: 2;

Atividade econômica: arroz branco e integral, além da utilização da casca do arroz como insumo para ração animal;

Município: Nova Santa Rita.

• Empresa: Cofrag Indústria e Comércio Ltda.

Investimento: R$ 3.869.002,50‬‬;

Previsão de geração de empregos: 10;

Atividade econômica: tecidos, palmilhas, contraforte e couraça para calçados;

Município: Sapiranga.

• Empresa: Ferros Castro Ltda.

Investimento: R$ 2.710.550,85;

Previsão de geração de empregos: 10;

Atividade econômica: vergalhão, telas, arames e pregos;

Município: Lajeado.

• Empresa: Fitesa Nãotecidos S.A.

Investimento: R$ 25.180.497,65;

Previsão de geração de empregos: 10;

Atividade econômica: não tecidos poliméricos utilizados na fabricação de equipamentos de proteção no setor de saúde, médico-hospitalar, odontológico, entre outros;

Município: Gravataí.

• Empresa: GAR Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda.

Investimento: R$ 2.944.785,35‬‬;

Previsão de geração de empregos: 24;

Atividade econômica: grampo de mola e grampo de suspensor pneumático utilizados em veículos pesados;

Município: São Vendelino.

• Empresa: Jarflex Indústria e Comércio Ltda.

Investimento: R$ 5.150.117,56‬;

Previsão de geração de empregos: 15;

Atividade econômica: suspensor pneumático, pinos, molas e buchas de suspensão, para caminhões e semirreboques;

Município: Caxias do Sul.

• Empresa: Madec Indústria de Máquinas Ltda.

Investimento: R$ 4.917.523,16;

Previsão de geração de empregos: 6;

Atividade econômica: equipamentos para indústrias de processamentos de erva-mate, biomassa, entre outras;

Município: Erechim.

• Empresa: MBS Indústria de Compostos Ltda.

Investimento: R$ 7.633.573,32;

Previsão de geração de empregos: 20;

Atividade econômica: madeira biossintética;

Município: Flores da Cunha.

• Empresa: Paraflu do Brasil Indústria de Produtos Químicos Ltda.

Investimento: R$ 6.204.052,16;

Previsão de geração de empregos: 13;

Atividade econômica: aditivo para radiador;

Município: São Sebastião do Caí.