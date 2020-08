BRDE e CAF assinam contrato de US$ 23,3 milhões para investimentos no RS

Leite destacou papel do BRDE no pós-pandemia, para dar suporte à recuperação econômica e gerar renda.

O BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e o CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) assinaram, nesta quinta-feira (27), um contrato que estabelece uma linha de crédito no valor de US$ 70 milhões para financiar empreendimentos que contribuam para a retomada do desenvolvimento sustentável na Região Sul do Brasil. Desse total, US$ 23,3 milhões – aproximadamente R$ 130,6 milhões – serão somente para o Rio Grande do Sul.

Presente na cerimônia virtual de assinatura do contrato, o governador Eduardo Leite salientou a importância dos recursos para os clientes do BRDE, tanto do setor privado – com ênfase para micro, pequenas e médias empresas, produtores rurais e cooperativas – quanto do setor público, já que municípios poderão acessar a linha de crédito.

“É fundamental termos um banco como o BRDE fortalecido com a diversificação na sua carteira de recursos possíveis de serem acionados para investimentos nos nossos Estados, especialmente neste momento de expectativa pelo pós-pandemia, para dar suporte à recuperação econômica e gerar renda aos gaúchos, assim como a catarinenses e paranaenses”, destacou Leite.

Nesta primeira parceria estabelecida entre BRDE e CAF, as operações contratadas deverão promover, no mínimo, um dos seguintes aspectos:

aumento da produtividade;

inovação;

inclusão financeira;

desenvolvimento de infraestrutura econômica e social;

eficiência energética/energias renováveis;

agronegócio.

Segundo o BRDE, já existem empreendimentos gaúchos sendo analisados pelo banco no Estado que poderão ser enquadrados nessa nova linha de crédito. Os recursos possivelmente serão destinados às áreas de energia, saúde e turismo no Rio Grande do Sul.

“A flexibilidade e a agilidade dessa linha de crédito são seus grandes diferenciais. O uso é bastante flexível, tanto nas atividades a serem financiadas, como nos setores a serem beneficiados. E será ágil porque haverá eficiência na concessão e nos processos aprobatórios”, destacou o diretor-presidente do BRDE, Luiz Corrêa Noronha.

Outro aspecto relevante é que essa linha é renovável anualmente e rotativa, ou seja, sempre que houver amortizações por parte do BRDE, os recursos voltarão a ficar disponíveis para novos financiamentos.

Adicionalmente, há possibilidade de que os financiamentos sejam tomados em dólares norte-americanos ou em reais. Os desembolsos poderão ser realizados com a cobertura de um swap em taxa fixa (US$) ou indexada em CDI e em moeda local.

“O potencial dos bancos regionais de desenvolvimento contribuírem para o sucesso da retomada econômica após a crise de Covid-19 é inegável. Por isso, acreditamos que essa linha de crédito, voltada majoritariamente para micro e pequenas empresas do sul do Brasil, terá um impacto fundamental nos negócios locais e regionais. A expertise do BRDE, a agilidade dos desembolsos e a flexibilidade na utilização dos empréstimos aos empreendedores asseguram o sucesso da parceria que iniciamos agora”, afirmou o representante do CAF no Brasil, Jaime Holguín.

Também participaram do evento virtual o vice-governador do Paraná, Darci Piana, o chefe interino da Casa Civil de Santa Catarina, Juliano Chiodelli, e o vice-presidente do Setor Privado do CAF, Jorge Arbache, entre outros diretores e colaboradores do CAF e do BRDE nos três Estados do sul.