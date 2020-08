Entidades e pessoas com deficiência auditiva podem participar dos testes do serviço Libras on-line até o dia 5 de setembro. A iniciativa, da Diretoria-Geral de Acessibilidade e Inclusão Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, busca a validação da ferramenta para auxiliar em atendimentos presenciais do Sine Municipal, unidades de saúde e Cras (Centros de Referência de Assistência Social). Podem fazer o teste adultos ou crianças acompanhadas por responsáveis. Não é necessário agendamento ou inscrição prévia.

A avaliação da ferramenta pode ser feita nos seguintes locais:

Sine Municipal – Av. Sepúlveda esquina Av. Mauá (bairro Centro), das 8h às 17h.

Cras Centro – R. Alm. Álvaro Alberto da Mota e Silva (bairro Menino Deus), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Cras Centro-Sul Ampliado – Rua Arroio Grande, 50 (bairro Cavalhada), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Cais Mental Centro – Av. José Bonifácio, 71 (bairro Farroupilha), das 8h às 18h.

US São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 (bairro Agronomia), das 8h às 22h.

US Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 2442 (bairro Tristeza), das 8h às 22h.

US IAPI – Rua Três de Abril, 90 (bairro Passo d’Areia), das 8h às 17h.