Brasil Consignado para CLT ultrapassa R$ 1,28 bilhão em empréstimos

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Valor médio contratado foi de R$ 6,6 mil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Valor médio contratado foi de R$ 6,6 mil. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em vigor desde o dia 21 deste mês, o novo crédito consignado para trabalhadores do setor privado com registro em carteira (CLT), batizado de Crédito do Trabalhador, realizou R$ 1,28 bilhão em empréstimos, segundo relatório da Dataprev divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No período, foram realizadas 11,6 milhões de propostas de crédito, sendo que 193 mil (1,66% do total) foram convertidas em contratos. Os dados são o acumulado até as 17h de quinta-feira (27).

O Crédito do Trabalhador promete oferecer melhores taxas do que as do consignado privado já existente no mercado. Ele está disponível para 47 milhões de trabalhadores, incluindo domésticos, rurais e contratados por Microempresas Individuais (MEIs), que, até então, não eram atendidos pelo crédito consignado privado.

Ainda segundo o balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o valor médio de empréstimo por trabalhador foi de R$ 6.623,48. Em geral, as parcelas ficaram em R$ 347,23 e, também em média, o prazo de pagamento do crédito é de 19 meses.

Segundo Francisco Macena, ministro em exercício, os trabalhadores estão “buscando recuperar sua saúde financeira trocando opções mais caras, como o crédito rotativo do cartão, por alternativas mais acessíveis”, disse, em nota distribuída pelo ministério.

Ele recomenda que os empréstimos devem ser avaliados com calma, e é recomendável aguardar um número maior de instituições financeiras apresentarem suas ofertas.

O governo federal tem a expectativa de que, até 2029, 25 milhões de trabalhadores tenham acesso a essa modalidade de crédito.

Entrada dos grandes bancos

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) diz que o volume de operações deve crescer com a oferta direta pelos bancos, que terá início apenas no dia 25 de abril.

Por ora, a simulação e solicitação deve ser feita por meio da CTPS Digital, que é a primeira fase do programa. Na segunda fase, que começa no final de abril, os bancos poderão oferecer essa nova linha de crédito consignado dentro de suas plataformas digitais, e a partir daí, os clientes que já possuem contratos antigos poderão fazer a migração para o novo modelo.

Uma terceira fase está prevista para 6 de junho, quando será possível, aos que já possuem crédito consignado privado, fazer a portabilidade entre os bancos.

Quatro entre os cinco maiores bancos do Brasil já oferecem essa nova modalidade pela Carteira de Trabalho Digital. Sem dar detalhes de quando e se integrará o programa, o Santander diz que “por enquanto, confirmamos apenas que iremos oferecer o crédito consignado privado”, segundo nota emitida pela assessoria de imprensa. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal já ofertam essa modalidade, segundo as instituições. Confira detalhes aqui.

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/consignado-para-clt-ultrapassa-r-128-bilhao-em-emprestimos/

Consignado para CLT ultrapassa R$ 1,28 bilhão em empréstimos

2025-03-28