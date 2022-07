Saúde Consultas em unidades de saúde podem ser agendadas no celular

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Agendamento é uma funcionalidade do app 156+POA Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS, 07/07/2022. Agendamento de consultas no aplicativo App 156+POA. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

Pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde em Porto Alegre contam com o Prontuário Eletrônico Integrado do Cidadão, ferramenta digital disponível no aplicativo 156+POA na qual podem ter acesso, via celular, a diversos serviços de saúde.

O público cadastrado pode agendar consultas médicas, de enfermagem e odontológicas nas 132 unidades de saúde da Capital, disponíveis para o horário de atendimento padrão (8h às 18h) ou noturno (18h às 22h).

Pelo aplicativo, a população pode ter acesso ao histórico de saúde e de medicações, que incluem informações de consultas, exames, internações e procedimentos, além dos medicamentos em uso e documentos cadastrados.

Na seção “Outros serviços”, é possível verificar a disponibilidade de medicamentos, informações sobre vacinação, programa para deixar de fumar, localização de unidades de saúde, pronto atendimento, farmácias distritais e hospitais.

Atualmente, 8.635 pessoas estão cadastradas no Prontuário Eletrônico Integrado do Cidadão, das quais 1.557 no mês de junho. Por questões de segurança e sigilo, o prontuário apenas pode ser consultado em um telefone celular de cada vez.

Para validar o celular, é necessário comparecer presencialmente à unidade de saúde de referência apresentando documento de identidade oficial com foto. Também é preciso que o usuário esteja cadastrado no sistema E-Gov, do governo federal (gov.br), para garantir a segurança dos dados.

A funcionalidade garante mais facilidade e agilidade ao paciente. A ferramenta está disponível para celulares nos sistemas Android e IOS. O Prontuário do Cidadão foi criado pela prefeitura, a partir de iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde com a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa).

Confira o passo a passo:

• Baixe o app 156+POA na Play Store (Android) ou App Stores (iOS) do smartphone. Abra o aplicativo e selecione a opção “saúde”.

• Clique em “Continuar” para vincular sua conta GovBR, que comprova sua identidade em meios digitais. Ela é gratuita e está disponível para todos os cidadãos brasileiros.

• Insira suas credenciais para autenticação da conta gov.br. Caso tenha dificuldades em acessar sua conta, baixe o app GovBR em seu smartphone e siga os passos para recuperação.

• Selecione a opção desejada (agendar consultas ou vacinas, conferir agendamentos, consultar histórico de saúde, conferir seus medicamentos ou documentos).

• Em caso de agendamento, selecione a faixa de horário que deseja atendimento.

• Escolha uma data e verifique a disponibilidade de horários.

• Lembre-se: para agendar consultas é preciso que sua unidade de referência libere o acesso ao prontuário. Para isso, compareça ao local apresentando documento de identidade oficial com foto.

