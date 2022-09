Leandro Mazzini Consumo cresce

Por Leandro Mazzini | 15 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Crédito: Izânio Façanha)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma amostra do que pode ser um efeito do Auxílio Brasil na praça, e da retomada gradativa da economia no pós-pandemia: O consumo nas residências do Brasil registrou melhora em julho – com o Norte impactando mais no resultado (11,5%). Já o Centro-Oeste fechou com alta de 9,4% no consumo, seguido do Sudeste (8,4%), Sul (8,3%) e Nordeste (6,6%). Os setores que tiveram destaque são Supermercados (12%), Restaurantes (12%), Prestadores de Serviços (6%), Transportes (4%) e Lojas de Artigos Diversos (45). Os dados são da fintech Superdigital, do Grupo Santander.

$olar forte

O mercado de energia solar cresceu 46,1% no Brasil, saltando da produção de 13 gigawatts para 19 gigawatts, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. A fonte fotovoltáica já gerou R$ 99,7 bilhões em novos investimentos, R$ 27 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e mais de 570 mil empregos acumulados desde 2012. Evitou a emissão de 27,8 milhões de toneladas de CO2.

Chute na canela

Na frente das pesquisas, mas ciente de que é melhor num jogo que com palavras, o senador Romário (PL) escolhe a dedo para quem dar entrevista. Não deve ir ao debate previsto para a Rádio Tupi, a líder do Rio, na terça-feira. A ordem pra fechar a boca veio desde que tropeçou na entrevista com o YouTuber Casimiro no Canal Que Papinho. Ao responder como se sentia em ser avô pela primeira vez, diz que tem pouco convívio com o neto, de um ano, porque o menino “mora em Brasília e eu tenho ido pouco lá”.

Brocha ou broxa?

Durante seu discurso do 7 de setembro, o presidente Bolsonaro, bradou e puxou o coro de ‘imbrochável’ entre seus apoiadores. Nas redes os termos imbrochável (com Ch) e imbroxável (com X) foram utilizados em cerca de 7,5 mil postagens, segundo dados da Vox Radar encomendado pela startup O Pauteiro. O termo tomou a frente e foi mais citado que palavras como Bicentenário, pátria, brasileiros, família e bandeira.

Ecos do patronato

Em comemoração ao Dia Internacional da Democracia hoje, o levantamento “Valores democráticos no empresariado brasileiro”, da Fundação Tide Setubal e Instituto Sivis, revela que a maioria dos empresários entrevistados (91%) concorda que, apesar de ter alguns problemas, a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. O estudo ouviu 417 grandes empresários brasileiros, de todas as regiões do País.

Os docs da operação

Sobre a prisão do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o MP enviou uma nota. Em suma: o sigilo da ação penal que envolvia a investigação no Jacarezinho caiu antes da operação que culminou com a morte de suspeitos – e na qual a PC encontrou documentos referentes ao processo. “No curso das investigações feitas pela Força-Tarefa para apuração das mortes no Jacarezinho foi identificado que as peças referidas foram entregues aos traficantes por uma pessoa identificada como advogado no telefone celular de uma das vítimas”.

ESPLANADEIRA

# Hemocentro São Lucas, no DF, convida pessoas a doarem sangue.

# GEF Capital Partners investe R$ 80 milhões na Automalógica.

# TecBan participa, nos dias 21 e 22, do Payment Revolution, no Expo Center Norte (SP).

# OAB cria Comitê Regulador do Marketing Jurídico para uniformizar critérios sobre atuação da Advocacia nas Redes Sociais.

# Empresário Marcelo Sarquis abre 1ª loja física da Aba, no Shopping Cassino Atlântico (RJ).

# Academia Rádio Escola Diretriz abre cursos de rádio e podcast, oficinas e mentoria em comunicação.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas e Sara Moreira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Leandro Mazzini