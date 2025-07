Cláudio Humberto Conta de Moraes pode expor banco a Magnitsky

Por Cláudio Humberto | 31 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O jurista Vitélio Bustolin, que conhece bem a Lei Global Magnitsky, disse ontem que bancos brasileiros que mantiverem como clientes Alexandre de Moraes, seus familiares ou empresas e escritórios de advocacia a eles vinculados, podem ficar expostos a punições graves, das quais essas instituições fogem como o diabo da cruz, como a exclusão do Sistema SWIFT, o que os faria retroceder aos tempos dos bancos analógicos, sem a capacidade de realizar operações seguras.

Morte financeira

A Lei Magnitsky proíbe relações do alvo com empresas que operam nos 34 países que a subscrevem, de cartões de crédito a bancos.

Transações seguras

A rede global SWIFT facilita a comunicação segura entre instituições financeiras para transações internacionais.

Rapidez e eficiência

No SWIFT, os bancos enviam mensagens e instruções de pagamento, como transferências eletrônicas, de forma rápida e eficiente.

Não é dinheiro

Ao contrário do que se imagina, o sistema não movimenta dinheiro e sim as mensagens com dados das movimentações financeiras.

Sanção contra Moraes deixa Planalto em catatonia

Influenciado por jornalistas amigos e seus marqueteiros, o governo Lula (PT) desdenhava da Lei Global Magnitsky contra Alexandre de Moraes, achava que era “blefe” do Eduardo Bolsonaro (PL-SP), autoexilado nos Estados Unidos. Mas a ficha começou a cair após o secretário de Estado Marco Rubio anunciar, dia 18, a cassação do visto de entrada nos EUA do ministro, aliados no Supremo Tribunal Federal e familiares. Quando enfim a sanção saiu, o Planalto ficou em estado catatônico.

Os EUA escalaram

Tudo começou com a carta de Trump no dia 9, seguiu-se na cassação dos vistos no dia 18 e finalmente Lei Magnitsky em 30 de julho.

Alguma coisa sairá

Apesar do silêncio ensurdecedor, o Planalto prepara um protesto formal, em defesa do aliado Moraes, e com medidas de “retaliação”.

É só o começo

Diplomatas experientes acham que a crise deve se agravar, até pela opção do Brasil se aliar ao que não prestar, de ditaduras a terroristas.

Não deve parar aí

Diplomatas e jornalistas em Washington apostam que a Lei Global Magnitsky não se limitará a Moraes. Poderá ser estendida às demais autoridades proibidas de entrar nos EUA: mais sete ministros do STF, o procurador-geral e o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco.

Uma coisa é uma coisa

Diplomatas experientes avaliam que Trump antecipou o tarifaço de produtos brasileiros para esvaziar tentativas de vincular os 50% adicionais ao enquadramento de Moraes na Lei Global Magnitsky.

Falou, tá falado

Na profusão de memes sobre a “morte financeira” de Moraes, um deles colocou Lula (PT) na roda. Diz que Trump estaria disposto a reverter a punição ao ministro do STF se Lula conseguir falar “Lei Magnitsky”.

Chance para Zambelli

A Lei Magnitsky contra Moraes, por desrespeito aos direitos humanos e perseguição a oposição, segundo advogados, pode dar suporte à alegação de Carla Zambelli de ser vítima de perseguição do ministro.

É dos soberanos

O presidente da Câmara, Hugo Motta, quer entrar na mira: disse nas redes sociais que “como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção de nações estrangeiras a membros de qualquer Poder”.

Língua ferina

Figuras maldosas de Brasília, e não são poucas, já tiram sarro da sanção contra Moraes. Dizem que problema mesmo seria se a crise fosse com Portugal, o que inviabilizaria o Gilmarpalooza.

Francisco para chanceler

E CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, sentou praça nos EUA logo após a carta de Trump, de 9 de julho, e fez o que o incompetente chanceler Mauro Vieira não foi capaz: negociou a exclusão da sua empresa do tarifaço. Portanto, Francisco para chanceler.

Pura leviandade

Até assessores da Presidência já admitem a gravidade da confusão na qual Lula meteu o Brasil. Em vez de negociar com Trump, como todos os demais países, subiu no palanque. Deu no que deu.

Pensando bem…

…quem diria, o governo dos Estados Unidos virou instancia de recurso de decisões dos ministros do STF.

PODER SEM PUDOR

O peste de Buda

Em viagem à Hungria, o presidente Jânio Quadros jantava com d. Eloá num restaurante de Peste, do outro lado do distrito de Buda, quando ouviu ao fundo piadinhas a respeito dele e risos altos de funcionários da embaixada do Brasil. Envergonhado com a balbúrdia, levantou-se, cumprimentou-os e avisou: “Os senhores terão notícias minhas.”. De volta ao Brasil, pediu ao Itamaraty a remoção dos funcionários.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/conta-de-moraes-pode-expor-banco-a-magnitsky/

Conta de Moraes pode expor banco a Magnitsky

2025-07-31