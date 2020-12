Polícia Contrabandista é preso em Pelotas e carga de agrotóxicos apreendida

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Flagrante de contrabando em Pelotas (RS) Foto: PRF/Divulgação Flagrante de contrabando em Pelotas (RS) (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um contrabandista e apreendeu uma carga de agrotóxicos ilegais que era transportada em uma Nissan Frontier. A ação aconteceu na manhã de sábado (19) na BR 116, em Pelotas.

Durante operação de combate ao crime, Policiais Rodoviários Federais deram ordem de parada para o condutor de uma Frontier emplacada em Jacinto Machado (SC). No veículo, os policiais encontraram uma carga de agrotóxicos de importação proibida, que estava sendo trazida do Uruguai. A mercadoria apreendida estava escondida em dois pneus sobressalentes e em compartimento debaixo do banco traseiro, sendo 35 litros em embalagens plásticas e 20,5 quilos em sachês.

O condutor do veículo, 45 anos, de Jacinto Machado (SC) foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado à polícia judiciária federal em Pelotas, com o carro e a mercadoria apreendida.

