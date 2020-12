Rio Grande do Sul Com mais 65 mortes por coronavírus, Rio Grande do Sul chega a 8.072 vítimas fatais da doença

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

O coronavírus fez mais 65 vítimas fatais no Rio Grande do Sul, segundo informou a Secretaria Estadual da Saúde (SES) neste sábado (19). Ao todo, são 8.072 mortes pela doença, desde o início da pandemia, em março deste ano. Já os novos casos doença chegam a 5.068, totalizando 405.598 infectados pelo vírus no Estado.

Entre os óbitos divulgados pela SES, quatro ocorreram entre julho e setembro. As outras 61 mortes ocorreram entre os dias 17 de novembro e 19 de dezembro.

Confira os municípios de origem das vítimas do coronavírus:

Alegrete (homem, 84 anos)

Alegrete (mulher, 95 anos)

Butiá (mulher, 74 anos)

Cachoeirinha (homem, 78 anos)

Canoas (homem, 57 anos)

Canoas (mulher, 62 anos)

Canoas (homem, 74 anos)

Canoas (mulher, 39 anos)

Canoas (homem, 46 anos)

Canoas (mulher, 66 anos)

Capão da Canoa (homem, 57 anos)

Capão da Canoa (homem, 71 anos)

Capão do Leão (mulher, 83 anos)

Casca (mulher, 74 anos)

Caxias do Sul (homem, 78 anos)

Caxias do Sul (homem, 73 anos)

Caxias do Sul (mulher, 79 anos)

Cruz Alta (homem, 57 anos)

Erechim (mulher, 74 anos)

Estação (homem, 79 anos)

Estrela (homem, 55 anos)

Estrela (mulher, 81 anos)

Guaíba(mulher, 74 anos)

Guaporé (mulher, 73 anos)

Ijuí (homem, 59 anos)

Nova Ramada (mulher, 78 anos)

Novo Hamburgo (homem, 66 anos)

Novo Hamburgo (homem, 54 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 60 anos)

Novo Hamburgo (homem, 85 anos)

Palmeira das Missões (homem, 87 anos)

Parobé (mulher, 86 anos)

Parobé (homem, 43 anos)

Passo Fundo (homem, 77 anos)

Passo Fundo (homem, 64 anos)

Pelotas (mulher, 89 anos)

Pelotas (mulher, 84 anos)

Pinhal Grande (homem, 86 anos)

Porto Alegre (homem, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 58 anos)

Porto Alegre (homem, 53 anos)

Porto Alegre (homem, 80 anos)

Porto Alegre (mulher, 75 anos)

Porto Alegre (mulher, 28 anos)

Porto Alegre (mulher, 76 anos)

Porto Alegre (homem, 66 anos)

Rio Grande (mulher, 64 anos)

Rio Grande (mulher, 78 anos)

Rosário do Sul (mulher, 97 anos)

Santa Maria (mulher, 91 anos)

Santa Maria (homem, 79 anos)

Santana do Livramento (mulher, 92 anos)

Santo Cristo (mulher, 76 anos)

São Borja (homem, 77 anos)

São Gabriel (homem, 50 anos)

São José do Ouro (homem, 94 anos)

São Leopoldo (homem, 70 anos)

São Leopoldo (homem, 74 anos)

Sapiranga (homem, 78 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 46 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 72 anos)

Soledade (homem, 78 anos)

Três de Maio (homem, 88 anos)

Tunas (mulher, 72 anos)

Vacaria (mulher, 72 anos)

Do total de pessoas contaminadas, 377.004 (92,%) estão recuperadas. Outros 20.474 (5,%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de letalidade se mantém em 2%. Já o percentual de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos está em 82,2%.

