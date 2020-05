Política Contrário ao uso da cloroquina para tratar a Covid-19, secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde deixa o cargo

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União Foto: Divulgação A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo exonerou o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Antonio Carlos Campos de Carvalho.

A exoneração foi publicada na edição desta sexta-feira (22) do Diário Oficial da União. A saída aconteceu “a pedido”, segundo decreto assinado pelo ministro da Casa Civil, general Walter Souza Braga Netto.

Carvalho, que ficou no cargo por 18 dias desde a sua nomeação, havia declarado à imprensa que era contra o novo protocolo para uso da cloroquina em pacientes com os primeiros sintomas da Covid-19. Em entrevista, o então secretário disse que deixaria o cargo por considerar precipitada a mudança nas orientações do Ministério da Saúde para o uso do medicamento.

O setor que Carvalho chefiava é responsável, segundo o Ministério da Saúde, pelo desenvolvimento da capacidade científica, tecnológica e produtiva nacional para o fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde).

Nesta semana, a pasta divulgou o protocolo que libera o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para casos leves de Covid-19. Não há comprovação científica de que a cloroquina é capaz de curar a Covid-19. Estudos internacionais não encontraram eficácia no remédio, e a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o uso.

O protocolo da cloroquina foi motivo de atrito entre Bolsonaro e os últimos dois ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich.

