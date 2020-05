Bem-Estar Ministério da Saúde divulga nova versão do documento que recomenda o uso da cloroquina

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Uso da cloroquina é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro

O Ministério da Saúde divulgou uma nova versão do documento técnico no qual recomenda que médicos receitem a cloroquina e a hidroxicloroquina mesmo em casos leves de Covid-19.

O documento foi atualizado na quinta-feira (21) com alterações no título, teve nove referências bibliográficas excluídas, mudou a forma como o parecer do CFM (Conselho Federal de Medicina) é citado e também incluiu as assinaturas de funcionários da pasta – antes, nenhum responsável pelo documento foi apresentado.

Veja abaixo as principais alterações:

Mudança no título: O Ministério da Saúde optou por trocar a palavra “tratamento” por “manuseio” no título do documento

O Ministério da Saúde optou por trocar a palavra “tratamento” por “manuseio” no título do documento Recomendações do CFM: O documento anterior dizia que o Conselho Federal de Medicina autorizava o uso de cloroquina. A nova versão traz ressalvas à recomendação

O documento anterior dizia que o Conselho Federal de Medicina autorizava o uso de cloroquina. A nova versão traz ressalvas à recomendação Quantidade indicada: Houve uma mudança na recomendação da forma de cloroquina e em qual quantidade ela poderia ser administrada

Houve uma mudança na recomendação da forma de cloroquina e em qual quantidade ela poderia ser administrada Referências: Após a revisão, o documento passou de 76 para 67 referências bibliográficas

Após a revisão, o documento passou de 76 para 67 referências bibliográficas Assinaturas: Sete funcionários do Ministério da Saúde passam a assinar as orientações Confira aqui as orientações do Ministério da Saúde.

