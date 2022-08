Expointer Cooperativismo gaúcho visa alcançar R$150 bilhões de faturamento em cinco anos

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Meta foi divulgada na 45ª Expointer, durante o lançamento do RSCOOP150, nesta quarta. Foto: Rafaeli Minuzzi Foto: Rafaeli Minuzzi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (31), durante a 45ª Expointer, na Casa do Cooperativismo no Parque de Exposições Assis Brasil, o Sistema Ocergs – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul apresentou um desafio ao movimento cooperativista gaúcho: alcançar os R$ 150 bilhões de faturamento em até cinco anos.

O Plano Gaúcho de Cooperativismo RSCOOP15 tem como objetivo traçar estratégias junto às cooperativas para atingir essa meta, além de quatro milhões de associados até 2028, considerando seus segmentos de negócios com visão de curto, médio e longo prazo. O desafio faz referência ao poder que o cooperativismo tem em gerar trabalho, renda, oportunidade e prosperidade para os associados, cooperativas e comunidades em que está inserido, confirmando o protagonismo no desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Expressão do Cooperativismo Gaúcho

O objetivo de faturar R$ 150 bilhões no período de 2023 a 2028, segundo o presidente do Sistema, Darci Hartmann, é totalmente possível. Em 2021, segundo dados divulgados na Expressão do Cooperativismo Gaúcho, as 423 cooperativas gaúchas faturaram R$ 71,2 bilhões, um incremento de 36,8% em relação ao período anterior. O crescimento registrado nas sobras apuradas foi de 20,7%, atingindo o valor de R$ 3,6 bilhões, o que representa o dobro do valor obtido em 2017.

O saldo de empregos com carteira assinada nas cooperativas foi de 5.791, o que aponta variação relativa de 8,5%. A expansão de postos de trabalho no setor, que em 2021 registraram 74.094 empregos diretos, superou o crescimento de empregos no Rio Grande do Sul, que fechou o ano de 2021 com variação de 4,68% e saldo de 114.512 novos empregos.

De olho no futuro

Através dos pilares de Representação e Defesa; Comunicação e Relacionamento; Mercado e Alianças; Gestão e Governança e Infraestrutura e Tecnologia, o cooperativismo tem um objetivo sistêmico de crescimento homogêneo, conjunto e que respeite a velocidade e o momento de cada cooperativa.

Até 2028, com o RSCOOP150, pretende-se chegar também a 100 mil empregos diretos, realizar R$300 milhões de investimentos em capacitação e R$7,5 bilhões de sobras líquidas anual. “O modelo cooperativo privilegia o desenvolvimento da comunidade, pois os resultados e as sobras das cooperativas vão para os associados, gerando riqueza e distribuição de renda. Temos muitos desafios pela frente, mas com o esforço de todos, conseguiremos crescer. Onde tem cooperativismo pujante, tem desenvolvimento”, afirma Hartmann.

