Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Construído para a Copa do Mundo, o Estádio Al-Janoub, em Al-Wakrah, ficou pronto em 2019. (Foto: Reprodução)

A Fifa (entidade máxima do futebol) revelou, nesta terça-feira (8), que registrou um total de 17 milhões de pedidos de ingressos na primeira fase de venda para a Copa do Mundo do Catar. Segundo a entidade que dirige o futebol mundial, os torcedores anfitriões foram os que mais tiveram a intenção de adquirir boletos.

Fãs interessados

Argentina, Brasil, Inglaterra, França, Índia, México, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos foram outros países com muitos fãs interessados em comprar entradas para a competição que será disputada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

A Fifa informou que apenas para a final foram registrados 1,8 milhão de pedidos. Todos os candidatos aprovados, parcialmente aprovados e não aprovados serão notificados do resultado de suas inscrições até 8 de março, junto com as etapas seguintes e o prazo para pagamento.

Definição dos grupos

Com o avanço das Eliminatórias da Copa e a definição dos grupos – que serão sorteador no dia 1º de abril – as buscas por ingressos devem aumentar a partir do conhecimento do caminho a ser percorrido por cada seleção. Tradicionalmente, os jogos de abertura (que terá o Catar) e encerramento são os que têm maior procura. Com a possível presença de Alemanha, Holanda e Uruguai no Pote 2 do sorteio, também haverá intensas buscas por jogos que não envolvem os cabeças de chave.

Classificados

Além do Catar, país anfitrião, já estão classificados 14 países: Brasil, Alemanha, Argentina, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irã, Sérvia e Suíça e Coreia do Sul. No próximo mês de março, serão definidas mais 15 vagas, com as conclusões das Eliminatórias da África (5 seleções), América do Norte (3), Ásia (2), Europa (3) e América do Sul (2). Os últimos dois países classificados só serão conhecidos em junho, quando será a realizada a repescagem intercontinental, que terá Conmebol x AFC e OFC x Concacaf. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

