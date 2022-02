Futebol Palmeiras derrota Al Ahly por 2 a 0 e vai à final do Mundial de Clubes da Fifa

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Em sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa deste ano, o Palmeiras começou com o pé direito e derrotou o Al Ahly por 2 a 0 em partida válida pela semifinal da competição nesta terça-feira (8). Com o resultado, a equipe alviverde confirma presença na grande final do Mundial.

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira derrotou os egípcios no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos – sede do torneio neste ano. A última partida do torneio será no próximo sábado (12), às 13h30, no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi.

Agora, o Verdão aguarda o resultado da partida desta quarta-feira (9), às 13h30, entre Chelsea, da Inglaterra, e Al-Hilal, da Árabia Saudita, para conhecer seu adversário na disputa pelo título.

O time paulista está mais perto de se tornar campeão do Mundial de Clubes pela primeira vez nos atuais moldes da competição – há controvérsias sobre o fato, já que o Palmeiras venceu, em 1951, o Torneio Internacional de Clubes Campeões.

Como foi a partida

O Palmeiras foi a campo com força total. O técnico Abel Ferreira escalou a equipe titular com: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Destaque para o lateral-esquerdo Piquerez, que quase ficou de fora do torneio após ser infectado pela Covid-19.

A partida começou equilibrada, sem grandes chances de gol para os dois times. No entanto, a equipe brasileira dominou a posse de bola desde os momentos iniciais.

Até que, aos 39 minutos da primeira etapa, o Verdão abriu o placar com gol de Raphael Veiga. Após ótimo passe de primeira pelo alto de Dudu, o meia recebeu na grande área de costas para a marcação e finalizou cruzado no canto direito do goleiro egípcio.

Depois do intervalo, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o Palmeiras ampliou a vantagem com gol de Dudu aos três minutos. Dessa vez, foi Veiga que deu a assistência com um belo toque de calcanhar. O camisa 7 do Verdão disparou pela direita, invadiu a área e acertou um chute forte cruzado no ângulo direito que balançou as redes.

O Al Ahly chegou a assustar a torcida alviverde com um gol aos 26 minutos da segunda etapa. Após Taher arriscar um chute da intermediária, Weverton falhou ao soltar a bola e dando oportunidade para Sherif pegar o rebote e empurrar para dentro do gol. No entanto, o egípcio estava em posição irregular e o gol foi anulado rapidamente após análise do árbitro de vídeo (VAR).

