Futebol Copa do Mundo feminina: saiba quais são as seleções mais valiosas do torneio

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

A Seleção Brasileira está entre as dez mais valiosas, com um valor de mercado de aproximadamente 2 milhões de euros. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Quanto vale a seleção brasileira feminina? Qual a seleção mais valiosa da Copa do Mundo de 2023? Um levantamento feito pelo portal Soccerdonna, especializado em futebol feminino, da plataforma “Transfermarkt”, revelou as seleções com os elencos mais valiosos que irão disputar o torneio.

Para o cálculo, são usados alguns critérios para estabelecer o valor de uma jogadora, como desempenho esportivo da atleta, salário que recebe, idade, potencial como jogadora e valor de marketing.

Veja a lista:

— Espanha: 4,17 milhões de euros

O elenco espanhol conta com grandes jogadoras para a disputa do torneio. Entre elas está a atual melhor jogadora do planeta, Alexia Putellas, que se recuperou de lesão e foi convocada.

Ela possui um dos valores de mercado mais alto da Copa do Mundo, 550 mil euros (aproximadamente R$2,90 milhões). Além de Putellas, outro destaque da equipe é Aitana Bonmati, que vale 475 mil euros (por volta de R$ 2,55 milhões).

— Alemanha: 3,78 milhões de euros

A Alemanha é uma das seleções que chega forte para o campeonato mundial de 2023. A equipe é a atual vice-campeã europeia e também conquistou duas vezes a Copa do Mundo feminina, uma delas derrotando a seleção brasileira, em 2007.

Em seu elenco, possui atletas de alto calibre como a lateral esquerdo Klara Bühl cujo valor de mercado é de 290 mil euros ( em torno de R$ 1, 56 milhão) e a meio campista Sidney Lohman que vale 200 mil euros (aproximadamente R$ 1,07 milhão).

— Inglaterra: 3,77 milhões de euros

A Inglaterra é a atual campeã europeia, sendo o único título da seleção inglesa nos últimos 57 anos (incluindo futebol feminino e masculino). A final contra a Alemanha foi o maior público da história de uma decisão de Eurocopa, com cerca de 87 mil pagantes.

O elenco conta com a meio campista Keira Walsh, que recentemente quebrou o recorde de maior transferência da história do futebol feminino, quando saiu do Manchester City para jogar no Barcelona, por 350 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão).

— Estados Unidos: 3,09 milhões de euros

As estadunidenses são as maiores vencedoras da Copa do Mundo Feminina com quatro conquistas, incluindo um atual bicampeonato das edições de 2015 e 2019. Além disso, os Estados Unidos também conquistaram quatro vezes a medalha de ouro olímpica.

No elenco, estão algumas jogadoras com um alto valor de mercado, como as atacantes Sofia Smith que atualmente vale 375 mil euros (em torno de R$ 2 milhões) e Trinity Rodman que vale 325 mil euros (algo próximo a R$ 1,7 milhão).

— França: 2,65 milhões de euros

A França será uma das adversárias da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo. Ambas as seleções se enfrentam no dia 29 de julho, no Suncorp Stadium.

Destaques da seleção francesa são as jogadoras Kadidiatou Diani, cujo valor de mercado é de 300 mil euros (algo em torno de R$ 1,6 milhão) e Wendie Renard que vale 275 mil euros (por volta de R$ 1,3 milhão).

— Holanda: 2,44 milhões de euros

A seleção holandesa chega como a atual vice-campeã mundial e neste ano vai em busca de seu primeiro título na competição.

Apesar do desfalque de sua principal artilheira, a atacante Vivianne Miedema, que sofreu uma grave lesão no joelho, a equipe conta com jogadoras de um alto valor de mercado como a meio-campista Jill Record, que vale 290 mil euros (cerca de R$ 1,56 milhão) e a atacante Lieke Martens que possui o valor de 270 mil euros (em torno de R$ 1,45 milhão).

— Suécia: 2,40 milhões de euros

Mesmo nunca tendo conquistado o mundial, a seleção da Suécia é uma das fortes candidatas ao título neste ano. A melhor campanha da equipe no Copa do Mundo foi um vice-campeonato, em 2003, sendo derrotada pela Alemanha na final.

Entre as atletas mais valiosas da equipe estão as atacantes Fridolina Rolfö, cujo valor é 275 mil euros (algo próximo de R$ 1,47 milhão) e a zagueira Madalena Ericsson que o valor é 250 mil euros (aproximadamente R$ 1,34 milhão).

— Noruega: 2,13 milhões de euros

A seleção norueguesa vai para a competição com grandes atletas em seu elenco, como a atacante Ada Hegerberg, a primeira vencedora do prêmio bola de ouro da revista France Football e uma das atletas mais valiosas do mundial, com o valor de mercado de 450 mil euros (algo próximo de R$ 2,42 milhões).

Outra atleta de bastante destaque na equipe é a jogadora do Barcelona, Graham Hansen, cujo valor é 400 mil euros (cerca de R$ 2,15 milhões).

— Brasil: 1,98 milhão de euros

Entre as atletas mais valiosas da seleção, estão as atacantes Debinha, do Kansas City, com um valor de mercado de 250 mil euros (aproximadamente R$ 1.34 milhão) e Geyse, jogadora do Barcelona, que vale 225 mil euros (cerca de R$ 1,21 milhão).

Maior artilheira da história das copas (tanto no masculino, quanto no feminino) e seis vezes eleita a melhor jogadora do planeta, Marta atualmente possui um valor de 80 mil euros (aproximadamente R$ 430 mil).

— Austrália: 1,81 milhão de euros

A Austrália é um dos países anfitriões da Copa do Mundo feminina 2023, que pela primeira vez estará sendo disputada em dois países. A seleção é liderada pela atacante Sam Kerr, que nesta temporada se sagrou vencedora do campeonato inglês pelo Chelsea.

O valor de mercado da estrela australiana está entre os mais altos da competição, sendo de 500 mil euros (por volta de R$ 2,69 milhões). Caitlin Foord é outro destaque da equipe e possui um valor de 175 mil euros (em torno de R$ 940 mil).

