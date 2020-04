A Coreia do Norte disparou vários projéteis que poderiam ser mísseis de cruzeiro no Mar do Japão, também chamado Mar do Leste, na terça-feira (13), informaram as Forças Armadas sul-coreanas nesta quarta (14). Nos últimos anos, a Coreia do Norte, que diz já possuir a bomba atômica, disparou vários mísseis balísticos de grandes altitudes.