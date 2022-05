Mundo Coreia do Norte procura coronavírus em rios e lagos e limpa esgotos

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

O país do ditador Kim Jong-un não tem vacinas contra a Covid-19 Foto: KCNA O país do ditador Kim Jong-un não tem vacinas contra a Covid-19. (Foto: KCNA) Foto: KCNA

A Coreia do Norte está rastreando o coronavírus em rios e lagos, promovendo a desinfecção de aterros e esgotos e monitorando animais selvagens que podem ser portadores do vírus, informou nesta sexta-feira (27) a imprensa local.

A agência de notícias estatal KCNA relatou a “escrupulosa operação” que está sendo realizada para atualizar a “política profilática” do governo após a detecção, em 12 de maio, do SARS-CoV-2 no país pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19.

A agência informou que foram instalados postos anti-epidemia em 1.840 pontos para intensificar a desinfecção de veículos e que existem mais 1.830 postos para “vigilância apertada” de animais selvagens.

As autoridades norte-coreanas afirmaram que há cerca de 100.460 novos casos de pessoas com “febre” (termo usado pelo governo do país para casos suspeitos de Covid-19).

Mais de 3,27 milhões de pessoas já contraíram a “febre” desde o fim de abril. Cerca de 70 morreram. Os números indicam uma propagação surpreendentemente rápida do coronavírus – 13,2% da população nacional já teria sido infectada – e uma mortalidade relativamente baixa em um país que não tem vacinas contra a Covid-19.

No entanto, os serviços de inteligência sul-coreanos acreditam que muitas dessas “febres” podem ser outras doenças, como sarampo ou febre tifoide.

