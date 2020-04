Mundo Coreia do Sul relata novas infecções de curados do coronavírus e estuda relaxar parte das restrições

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

A Coreia do Sul registrou oito novos casos de coronavírus no sábado (18), de acordo com dados do governo divulgados neste domingo (19). Entre os oito novos casos, cinco foram importados. A contagem nacional agora é de 10.661 infectados. Mais duas mortes foram adicionadas à contagem geral a partir de sábado, aumentando o número nacional de mortes para 234.

Segundo um levantamento da CNN, os casos não alcançam dois dígitos no país desde 18 de fevereiro. O governo sul-coreano disse que mais 105 casos recuperados foram descartados, elevando o total nacional para 8.042.

Mais 16 pessoas que se recuperaram do coronavírus e foram liberadas da quarentena apresentaram novamente resultados positivos para a infecção, segundo o governo. Isso significa que 179 pessoas no total tiveram um novo teste positivo depois que foram liberadas da quarentena. As autoridades afirmam que apuram o que pode explicar essas infecções.

O primeiro-ministro do país informou que grande parte das medidas de restrição devem continuar até 5 de maio, mas que já avalia um relaxamento de algumas delas.

A Comissão Nacional de Saúde da China registrou 16 novos casos confirmados de coronavírus no final da noite deste sábado, o número mais baixo desde 17 de março e abaixo dos 27 do dia anterior, segundo dados publicados neste domingo. Nenhuma nova morte foi relatada.

Dos novos casos, 9 foram infecções importadas, a menor desde 13 de março. Os sete casos confirmados restantes foram transmitidos localmente, abaixo dos 10 do dia anterior. Os casos assintomáticos recém-descobertos estavam em 44, abaixo dos 54 do dia anterior. Três dos novos casos foram importados, segundo a comissão de saúde.

O número total de casos confirmados de coronavírus no país chegou a 82.735, enquanto o número total de mortes pelo vírus foi de 4.632, segundo o governo.

