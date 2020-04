Mundo Laboratório de Wuhan nega responsabilidade por surto de coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

Os EUA dizem investigar hipótese de que alguém tenha se infectado por um morcego no local e levado o vírus para fora sem querer Foto: Reprodução Os EUA dizem investigar hipótese de que alguém tenha se infectado por um morcego no local e levado o vírus para fora sem querer. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O diretor do laboratório de segurança máxima na cidade chinesa de Wuhan, alvo de uma polêmica nos últimos dias sobre a origem do coronavírus, negou categoricamente neste sábado (18) a hipótese de que o vírus tenha saído do local.

“É impossível que esse vírus venha de nós”, disse Yuan Zhiming, diretor do laboratório Wuhan, em entrevista à mídia pública. A origem da pandemia de Covid-19 virou um motivo de disputa entre os Estados Unidos e a China. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o governo americano investiga rumores envolvendo um instituto de virologia da cidade de Wuhan, primeiro epicentro da doença.

Perguntado por um repórter se ele sabia de rumores de que a pandemia pode ter começado no instituto de virologia de Wuhan, Trump disse que “mais e mais, vem ouvindo essas histórias”, e que o governo americano está examinando a fundo o que chamou de situação horrível.

O laboratório de Wuhan estuda, entre outras coisas, coronavírus em morcegos. E estudos indicam que o vírus da Covid-19 veio de um morcego. A hipótese que Trump diz estar examinando é se alguém dentro do laboratório foi infectado por um animal e, sem querer, levou o vírus para fora.

Nenhum dos funcionários foi infectado, disse o diretor do laboratório Wuhan. Ele acrescentou que “todo o instituto realiza pesquisas em diferentes áreas relacionadas ao coronavírus”.

O porta-voz do governo chinês disse, na sexta-feira (17), que os Estados Unidos querem confundir o público. E que rastrear a origem do vírus é uma questão científica séria que depende de análise profissional.

Qual a origem do vírus?

Uma pesquisa de um grupo internacional de cientistas, publicada na revista científica Nature, uma das mais respeitadas do mundo, concluiu que o novo coronavírus não foi desenvolvido em laboratório.

O doutor Robert Gary participou da pesquisa e disse que definitivamente o novo coronavírus é um produto da natureza. O governo da China afirma que os primeiros doentes foram infectados em um mercado de animais, em Wuhan. Mas um outro estudo, feito por pesquisadores chineses, contradiz essa informação.

A pesquisa publicada na revista The Lancet examinou pacientes internados com Covid-19 em Wuhan no mês de dezembro do ano passado, e indicou que a primeira pessoa com sintomas da doença não teve exposição ao mercado.

A França, onde vários dos cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan treinaram, divulgou um comunicado afirmando que não há nenhuma evidência que ligue o laboratório chinês com a origem da pandemia.

