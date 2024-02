Esporte Corinthians vence por 1 a 0 o Cruzeiro e é campeão da Supercopa feminina de futebol

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2024

Duda Sampaio, no primeiro tempo, fez o gol do título corintiano na Neo Química Arena Foto: Staff Images/CBF Duda Sampaio, no primeiro tempo, fez o gol do título corintiano na Neo Química Arena. (Foto: Staff Images / CBF) Foto: Staff Images/CBF

As Brabas seguem dominando o futebol brasileiro. Neste domingo (18), o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e faturou a taça da Supercopa do Brasil feminina pela terceira vez. Duda Sampaio, no primeiro tempo, fez o gol do título corintiano na Neo Química Arena, em São Paulo.

Este é o primeiro título das Brabas sem o técnico Arthur Elias, que deixou o comando do Corinthians no final de 2023 para comandar a Seleção Brasileira Feminina. Para chegar à final da Supercopa do Brasil, o Timão venceu o Internacional e a Ferroviária.

O jogo

O Cruzeiro saiu na frente no primeiro tempo, mas o VAR flagrou impedimento e o gol foi anulado. As Cabulosas eram perigosas no contra-ataque, mas o Corinthians marcou no segundo minuto da etapa final, com Duda Sampaio. As Brabas ainda carimbaram o travessão com Gabi Portilho. No finalzinho, Byanca Brasil empatou para o Cruzeiro, mas a arbitragem viu toque de mão e anulou o gol.

CORINTHIANS 1 X 0 CRUZEIRO

Supercopa do Brasil Feminina – Final – Jogo único

Data e horário: Domingo, 18 de fevereiro de 2024, às 10h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (Fifa-PE)

Assistentes: Barbara Roberta da Costa Loiola (FIFA-PR) e Maira Mastella Moreira (FIFA-RS)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA-RN)

Gols: Duda Sampaio (Corinthians)

