Economia Coronavírus: Como usar as novas linhas de crédito a favor do negócio?

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

(Foto: Reprodução)

Diariamente, as principais instituições financeiras divulgam informações voltadas a amenizar o caixa das empresas. Mas antes de buscar um novo financiamento ou solicitar a prorrogação da dívida, é importante estimar a necessidade de fluxo de caixa pensando em um cenário realista/pessimista para os próximos meses, com uma projeção de fôlego para o negócio.

“Há uma corrida aos bancos, mas as respostas ainda não estão chegando como os empresários gostariam. Isto é normal porque existe um prazo para que as iniciativas sejam operacionalizadas”, observa o coordenador do núcleo de acesso a serviços financeiros do Sebrae RS, Augusto Martinenco. “Se o seu gerente ainda não tem as respostas, mantenha a calma”, pondera. Martinenco considera, porém, que muitas das iniciativas que precisam ser adotadas pelas empresas são internas para que as linhas de crédito oferecidas sejam aplicadas da forma mais adequada.

As instituições financeiras destinarão recursos para novas operações, principalmente para capital de giro, e as novas concessões de crédito deverão ter carência de pelo menos seis meses e extensão de prazos de pagamentos. A orientação é de que os recursos sejam destinados à manutenção de gastos e despesas que não podem ser adiados, por isto, a importância de fazer avaliações internas para saber o que efetivamente é necessário.

