O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta sexta-feira (04) que os americanos “continuem vigilantes” para o novo coronavírus durante o feriado do Dia do Trabalho, celebrado no país no próximo dia 7 de setembro.

Trump disse em entrevista coletiva que “todos precisam ser cuidadosos” e “ter bom senso”. Em feriados anteriores, como o Memorial Day e o 4 de julho (independência), o número de infecções por Covid-19 aumentou consideravelmente.

“Com o fim de semana do Dia do Trabalho chegando, precisamos que todos sejam cuidadosos”, disse o mandatário dos EUA. ” tenham bom senso e sigam nossas recomendações anteriores como o distanciamento social, uso de máscaras e evitar aglomerações.” “Já estamos dando a volta por cima. As vacinas estão chegando. Já temos o tratamento [com plasma] e outros continuam vindo”, disse Trump.

O infectologista Anthony Fauci, o maior especialista em doenças do país, já havia alertado nesta semana que os estados do Meio-Oeste, que tiveram um salto no número de novos casos de coronavírus, deveriam tomar ainda mais cuidado durante o fim de semana do feriado.

Os EUA têm mais de 6 milhões de casos confirmados da doença segundo o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins na sexta-feira. O país tem também o maior número de mortos por Covid-19 em todo o mundo com mais de 187 mil vidas perdidas.

