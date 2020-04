Economia Coronavírus faz otimismo com a economia brasileira e mundial despencar, mostra levantamento

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Pesquisa mostra que, no primeiro trimestre, 44% dos entrevistados estavam otimistas com o Brasil no curto prazo Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Pesquisa mostra que, no primeiro trimestre, 44% dos entrevistados estavam otimistas com o Brasil no curto prazo. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Com os estragos provocados pela pandemia do coronavírus, o otimismo de investidores e empresário com a economia brasileira despencou no primeiro trimestre na comparação com os últimos três meses do ano passado, mostra um levantamento divulgado pelo banco UBS nesta quarta-feira (29).

Segundo a pesquisa, no primeiro trimestre, 44% dos entrevistados pelo banco estavam otimistas com o Brasil no curto prazo, ou seja, para um período que engloba os 12 meses seguintes. No levantamento realizado no último trimestre do ano passado, eram 68%.

Dados globais

No mundo, também houve uma forte redução do otimismo, de 60% para 40%, entre um trimestre e outro. O levantamento do banco é realizado em 14 mercados.

O otimismo de investidores e empresários ruiu ao longo deste ano diante do fato de que a economia mundial passou a experimentar uma dura recessão. Para conter o coronavírus, países estão adotando o distanciamento social e tiveram de interromper boa parte das suas atividades econômicas.

“96% dos investidores no mundo inteiro afirmam que a Covid-19 causou um impacto em seus estilos de vida. A maioria pratica o distanciamento social, evitando multidões e abstendo-se de viajar”, afirma a vice-presidente divisional do UBS Global Wealth Management, Paula Polito. O banco entrevistou mais de 2.928 investidores e 1.180 empresários entre 1º e 20 de abril.

Por ora, segundo a pesquisa a doença é a maior preocupação entre investidores e empresários – alcança 57% dos entrevistados. Já 46% temem a desaceleração do mercado, enquanto 44% têm as questões políticas locais no radar. Entre os investidores brasileiros, o impacto do coronavírus também lidera o ranking de maior preocupação. Mas há incertezas sociais e políticas citadas.

Mercado acionário

Na pesquisa, investidores e empresários consultados afirmaram que há espaço para que a bolsa de valores do Brasil recue mais – neste ano, o Ibovespa chegou a se aproximar dos 120 mil pontos, antes de começar a tombar.

Segundo o banco, 64% dos entrevistados disseram que vão esperar para operar no mercado acionário porque as ações devem recuar entre 5% e 20%. Já 21% afirmaram que é um bom momento para comprar ações, enquanto 15% disseram que o mercado seguirá em queda.

